В Ялте пройдет финальный показ Крымской Недели Моды

В этом сезоне крымских зрителей ждало много открытий, этот показ – не исключение
Фото: Архив "КП"
В воскресенье, 8 ноября, Крымская Неделя Моды закроет свои осенние показы.
В этот раз девять российских дизайнеров в отеле Palmira Palace смогут продемонстрировать уникальные наряды, созданные специально для крымского мероприятия.
Сезон показов Недели Моды закроют известные дизайнеры - Евгения Климкова, Katerina Malina, Кристина Кибовская, Кристина Тяке, Наталия Мальгина, Mila Win, студия поката платьев «Podium» и студия детского дизайнерского платья LiLovely.
Сезон показов Недели Моды закроют известные дизайнеры
Кроме эффектных нарядов, гостей мероприятия будут ждать розыгрыши от партнеров и welcome drink от «Золотой Балки».
Крымская Неделя Моды - мероприятие, ставшее традиционным и одним из главных в мире моды полуострова. Этой осенью КНМ на территории полуострова проходит уже семнадцатый раз.
В этом сезоне крымских зрителей ждало много открытий, этот показ – не исключение, поэтому восьмого ноября на закрытии показа состоится дебют дизайнера Alena Samarina.
Напомним, в сентябре Неделя Моды открыла свои осенние показы для крымчан, где российские модельеры представили свои новые коллекции. Тогда среди модельеров был такие дизайнеры, как Евгения Климкова, Ольга Кирсанова и студия проката платьев «Джейн Эйр».
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