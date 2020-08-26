Розовое озеро Сасык-Сиваш на день превратилось в подиум для моделей

Озеро Сасык-Сиваш впервые стало модельным подиумом Фото: Михаил ПАТЛИС

Озеро Сасык-Сиваш на Западном побережье Крыма на один день превратилось в модный подиум. Соляные бассейны, где благодаря выпариванию морской воды осадочным способом образуются пласты хлористого натрия, отлично вписались в проект Crimean Fashion Week.

Шлейфовые платья для особых случаев отлично вписались в природный интерьер Фото: Михаил ПАТЛИС

- Розовое озеро - уникальная природная локация, одно из самых популярных мест для фотосессий, «мекка» для блоггеров и туристов всей страны, - уверена основатель Crimean Fashion Week Светлана Верина. - Мы решили пригласить самых креативных дизайнеров, чтобы представить их великолепные коллекции и создать профессиональный фото и видео-контент, популяризирующий природное достояние Крыма и творчество дизайнеров.

Соляные бассейны отлично вписались в проект Crimean Fashion Week Фото: Михаил ПАТЛИС

Представленные крымскими модельерами коллекции гармонично вписались в магию зеркал Сасык-Сиваша. Дизайнер Marina Malina предложила роскошные шлейфовые платья для фотосессий и значимых событий. Бренд Liloveli studio design показал коллекцию стильных детских платьев в нежных зефирных оттенках. Симферопольский дизайнер Mila Win специально для этого проекта создала коллекцию вечерних платьев. Одно из них было приобретено прямо на показе и отправится из Крыма в город Красноярск. Коллекцию платьев для маленьких модниц представил бренд Dress Dreams.

Крымские модельеры представили коллекции для юных модниц Фото: Михаил ПАТЛИС

Увенчал показ Crimean Fashion Week фантастический закат на соленом озере. В его неподвижную гладь, окрашенную в розовый цвет цветками микроскопической водоросли, влилась палитра августовского заката над морем, добавив золото в оттенки фуксии.

В качестве модного подиума Сасык-Сиваш использовался впервые. Но, по словам Светланы Вериной, этот опыт оказался удачным и уже осенью на Белой скале состоится еще один модный показ.

Одно из платьев тут же отправилось в Красноярск Фото: Михаил ПАТЛИС

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией известно своей розовой солью еще со средних веков. Благодаря водоросли Dunaliella Sallina, которая приспособилась к жизни в очень соленой воде и в период цветения выделяет бета-каротин, соль окрашивается в розовый цвет и источает тонкий запах фиалки. Благодаря этому, ее поставляли к столу правителей Османской империи и Российскому императорскому двору. За солью на Сасык-Сиваш по Млечному пути ходили чумаки.

Розовый цвет озерной глади усилили краски закатного солнца Фото: Михаил ПАТЛИС

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