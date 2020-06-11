Под Евпаторией озеро поменяло цвет и стало розовым из-за засухи

Озере Сасык-Сиваш рядом с Евпаторией раньше обычного окрасилось в розовый цвет. Причина в отсутствии осадков, которые разбавляют соленый раствор - рапу, и не дают понижаться уровню воды.

- Засуха, жара, поэтому более соленые озера раньше окрасились, - пояснил коммерческий директор солепромышленного предприятия «Галит» Алексей Турченко. - Уже практически все озеро розовое. Оно такого цвета может быть и в мае, и в июне, и в июле - все зависит от плотности солености воды, чем плотнее, тем розовее. В этом году выпарилось гораздо раньше.

По Млечному пути за морской солью в Крым ходили чумаки. Фото: ПК «Галит»

Розовый цвет рапе придает микроскопическая водоросль «Dunaliella Sallina». Она приспособилась к жизни в рапе, и в период цветения выделяет бета-каротин, который окрашивает воду. По мере испарения интенсивность цвета усиливается, а сама рапа начинает источать тонкий аромат, напоминающий запах фиалки.

Еще с конца XIX века технология сольпрома состоит в выпаривании рапы в специальных бассейнах. В апреле-мае осадочные ячейки заполняют морской водой. Все лето она настаивается и выпаривается, достигая нужной плотности 1220 грамм на 1 литр воды. После рапу перегоняют в бассейны для выпадения осадка, где к октябрю на поверхность выходит пласт соли.

Минимальная толщина пласта для среза составляет 4 см. Чем будет больше осадков, тем толще соляной пласт, тем выше урожай. В среднем в год добывают около 20 тысяч тонн соли.

Уникальный солеуборочный комбайн работает с1934 года

Главное отличие крымской морской соли в том, что она относится к группе розовых солей, и всего в мире четыре таких месторождения. Морская соль на 100% усваивается организмом, помимо бета-каротина и натрий-хлора она содержит в себе около 80 микроэлементов, таких как калий, кальций, йод, магний и другие.

На сбор урожая мобилизуется весь мужской коллектив предприятия, поскольку женщин к осадочным бассейнам не допускают. Этой традиции уже больше века, поскольку труд солеваров был каторжным.

Почти столько же на предприятии служит уникальный в своем роде солеуборочный комбайн с двумя ножами для среза пласта соли. Для его передвижения по осадочным бассейнам прокладывают временные рельсы, соль тут же дробят и по транспортеру грузят в вагонетки.

Последние годы солепромысел привлекает множество туристов. Вреда соледобыче это не наносит, поскольку для фотосессий используется непромышленная часть озера Сасык-Сиваш.

Сейчас за красивыми фотографиями сюда устремились любители красивых видов : без снимка на фоне розового озера, голубого неба, белых облаков и островков соли крымский отпуск пройдет впустую.

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