2020-06-10T11:55:38+03:00
Общество

С 15 июня в Крыму откроются кафе и рестораны

Кинотеатры, музеи и spa-комплексы остаются под замком до 1 июля
Анна КИРИЕНКО
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С 15июня в Крыму откроются кафе и рестораныС 15июня в Крыму откроются кафе и рестораныФото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму с 15 июня возобновят работу предприятия общественного питания. Чтобы открыть заведения, их руководители должны взять обязательства по выполнению санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора и направить уведомление по форме в Совмин.

Отдельный формуляр предусмотрен для санаторно-курортных и гостиничных учреждений, которые кроме соблюдения дезрежима, обязаны в случае выявления больного covid-19 обеспечить за свой сет изоляцию и обсервацию контактных лиц.

С 15 июня отели, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, гостиницы, кемпинги, а также гостевые дома могут принимать жителей Крыма и Севастополя, с 1 июля - граждан РФ из всех регионов.

Также с 15 июня в Крыму отменяют режим самоизоляции для всех прибывших из других регионов РФ. Но обсервация сохранится для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины. Также под обсревацию попадают вахтовые рабочие, которые прежде чем попасть на объект, должны провести в карантине 14 дней за счет работодателя.

Изменения в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности к ЧС по коронавирусу сняли запрет на работу большинства отраслей. Мораторий продлен на массовые мероприятия, в том числе культурного и спортивного характера, а также выезд детских организованных групп за пределы полуострова.

До 1 июля сохраняется запрет на работу кинотеатров, конференций, выставок, организацию концертов. До конца июня не откроются и детские игровые комнаты, закрытые плавательные бассейны, батутные центры, аквапарки, аттракционы. SPA-комплексы, сауны, бани тоже ждут 1 июля.

В силе остались требования по термометрии, дезинфекции, масочному режиму и социальной дистанции в 1,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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