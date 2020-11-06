Сторонники экстремистов устроили митинг у стен правительства Крыма

Около 100 человек требовали встречи с Сергеем Аксеновым. Фото: "Крымская солидарность"/Facebook

Около ста членов запрещенной в России террористической и панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир» утром 6 ноября собрались возле здания Совета министров Крыма. Они требовали встречи с главой республики Сергеем Аксеновым. Причиной стал вердикт суда в Ростове, который приговорил нескольких крымских татар к большим тюремным срокам.

- Старейшины и ветераны крымскотатарского движения протестуют против уголовного преследования крымских татар по обвинениям и фабрикации политических дел, а также из-за задержания почти 200 человек на Керченском мосту. Людей заблокировали на посту ДПС в ночь со 2 на 3 ноября и не позволили выехать на приговор крымским татарам в Ростове-на-Дону. Суд вынес сроки от 12 до 17 лет лишения свободы, - сообщают активисты запрещенного движения в группе «Крымская солидарность» в соцсетях.

Митингующие считают несправедливым приговор, вынесенный в суде Ростова-на-Дону

Напомним, что 3 ноября в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону состоялось заседание по делу фигурантов ячейки запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир» Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова. Их задержали в Крыму во время обысков в феврале 2019 года.

Эмирусеинова признали виновным по статье об организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК) и приговорили к 17 годам лишения свободы. Два других фигуранта получили 13 и 12 лет лишения свободы по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Еще одно судебное заседание по делу членов запрещенной организации прошло 16 сентября. Тогда семерым фигурантам дали от 13 до 19 лет лишения свободы, а одного освободили в зале суда и признали невиновным.

Крымские татары, собравшиеся сегодня у Совмина, сообщили, что к ним выходил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев и предложил протестующим подняться в кабинет главы РК Сергея Аксенова. Но протестующие отказались решать вопрос таким образом - они хотели, чтобы глава вышел к ним. Этого не произошло. Митингующие разошлись.

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