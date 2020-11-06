Теперь точно: На горе Митридат нашли останки Керчь-Еникальского градоначальника XIX века

На склеп наткнулись во время стоительных работ на горе Митридат. Фото: ВКИКМЗ

Антропологи Института этнологии и антропологии РАН установили подлинность останков, найденных в склепе на керченской горе Митридат. Восстановленный облик полостью совпал с единственным портретом основателя отечественной античной археологии и исследователем Боспорского царства, Керчь-Еникальского градоначальника начала XIX века Ивана Алексеевича Стемпковского.

Находку сделали в начале октября, когда во время реконструкции Большой Митридатской лестницы рабочие вскрыли склеп с останками.

- Внутри сохранились части скелета, пуговицы, остатки мундира, иконка и крестик,- рассказала КП-Крым научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника Ольга Решетникова. - Поскольку на Митридате захоронений масса, чтобы установить подлинность могилы провели антропологическое исследование.

Специалисты пластической реконструкции Центра физической антропологии Института РАН удалось детально восстановить облик по современной методике: на основе обвода черепа был построен контур лица. Полученное цветное изображение полностью совпало с портретом Стемпковского, что позволяет говорить не только об обнаружении могилы градоначальника - теперь доподлинно известно, где находилась часовня над склепом, которая вплоть до середины прошлого века была архитектурной доминантой Митридата.

- Стемпковский изучал античное наследие Керчи, при нем было сделано множество находок, вошедших в коллекцию открытого им музея древностей, - отмечает Решетникова. - Он пожелал, чтобы его похоронили на Митридате, в столице древнего Боспора Пантикапее, а над его могилой возвели часовню, которая была сильно разрушена в годы Великой Отечественной воны и утрачена в послевоенное время. Теперь можно говорить, что памятный многим керчанам объект будет восстановлен на своем прежнем месте.

Цветное объемное изображение Стемпковского войдет в музеную коллекцию. Фото: ВКИКМЗ

Строительство часовни не входило в проект реконструкции Митридатских лестниц и музею-заповеднику еще предстоит доказать необходимость этого шага. Тем временем, с обретением значимого для истории экспоната крымских музейщиков поздравил директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак.

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