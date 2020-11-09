«Очередной вброс»: Эксперт оценил идею Украины развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом

На Украине ежедневно выявляют больше 8 тысяч зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму посоветовали украинским чиновникам заняться модернизацией системы здравоохранения в своей стране, а не делать громкие заявления о помощи полуострову, который якобы не справляется с коронавирусом.

Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара в ответ на заявление вице-премьер правительства Украины Алексея Резникова. Тот, напомним, заявил, что планируется развернуть «гуманитарные лагеря» на границе с Крымом, чтобы помочь крымчанам «пережить дефицит лекарств» и «ухудшение эпидситуации» по коронавирусу.

Отметим, что на Украине ежедневно выявляют больше 8 тысяч зараженных коронавирусом, а на минувшей неделе был побит рекорд - больше 11 тысяч зараженных. В Крыму же эта цифра колеблется от 150 до 200 человек в сутки.

- В очередной раз от украинских властей мы слышим очередное спекулятивное заявление, которое можно рассматривать как часть информационной войны. Это информационный фейк, не имеющий под собой никаких данных. Конечно, коронавирус имеет место быть в нашей реальности. Но по статистике количество заражений и летальных исходов уменьшилось на территории РФ и в Крыму в частности, - отмечает эксперт.

По мнению Ганжары, на Украине стоит модернизировать систему здравоохранения, поскольку квалифицированная системная помощь необходима тысячам людей.

- Не зря президент Украины Владимир Зеленский говорил о полном локдауне, который могут ввести в стране при ежедневном количестве заражений в 15 тысяч человек. Он же заявлял о том, что из ниоткуда миллион врачей на Украине не появится. Поэтому, конечно, им нужно позаботиться об оказании помощи своим людям, а не думать о территориях другого государства.

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