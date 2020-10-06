В Крыму ответили на идею Киева поставить на границе с полуостровом наблюдателей ОБСЕ

С 29 августа люди, которые едут на Украину с полуострова, будут обязаны соблюдать режим самоизоляции Фото: архив "КП"

Инициатива Киева о мониторинге границы Крыма и Украины представителями ОБСЕ - это желание властей сопредельного государства напомнить мировому сообществу о себе, чтобы не уйти из информационной повестки дня. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар сообщила, что планирует визит в Вену по линии ОБСЕ, где будет подниматься тема Крыма, в том числе и идея о постоянном мониторинге украинско-российской границы, которая якобы «блокируется все годы с начала оккупации».

- На своей территории Украина может делать, что угодно. В отношении России, частью которой является Крым, любые шаги возможны только в случае, если это достигнуто путем дипломатических договоренностей и ради понятных целей. В данном случае никаких вменяемых целей для России подобные предложения не несут, - отмечает Джаралла, - Украинская сторона лихорадочно пытается напомнить о себе мировому сообществу, чтобы не уйти из повестки дня.

По мнению эксперта, Украина создает информационные поводы и инициативы, которым не суждено сбыться.

- Дело в том, что уже достаточно ясно сформировалось мнение о нынешнем президенте Украины Владимире Злеленском. Он несостоятелен как политик, не способен держать свое слово и выполнять обещания, - заключает политэксперт.

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