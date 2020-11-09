Результат того стоит: Жители Симферополя получат в краны мутную воду

Ржавая вода из-под крана будет течь, пока не промоется вся система подачи. Фото: Архив КП

К 20 ноября в Симферополь должны прийти первые 10 тысяч кубометров воды из подземных источников, пробуренных для спасения столичного региона от засухи. Неделя дождей хоть и дала притоки в водоемы, но сильно ситуацию не изменила - чтобы заполнить пустые чаши водохранилищ дожди должны идти непрерывно минимум месяц.

- У нас с учетом дождей в Симферополе прорывных моментов нет, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - 12 миллионов кубометров в трех водохранилищах, но такая сырая погода все равно дает плюс: притоков не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение.

За неделю на водоснабжение Симферополя израсходовали 808 тысяч кубометров воды, что на 200 тысяч кубометров меньше обычных ноябрьских показателей. Благодаря оперативной обратной связи с горожанами в ГУП «Вода Крыма» быстрее реагируют на утечки дефицитного ресурса из прогнивших труб. Немало информации на предприятии черпают из социальных сетей, особенно в постах под трансляцией оперативного штаба по ситуации с водоснабжением на странице главы Крыма.

- Хотел бы поблагодарить абсолютно всех жителей нашего города и района, что каждые 10-15 минут поступает информация о повреждениях и утечках, - подчеркнул директор «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Потом мы систематизируем и выходит, что 30 обращений об одном и том же, но всем абсолютно спасибо - это минимизирует время от обнаружения до выхода бригады.

МУТЬ И ЖУТЬ

Много жалоб стало поступать на плохое качество воды. Из разных районов города симферопольцы присылают фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах. Оказалось, это последствия монтажа двух дополнительных насосов на Ивановском и Вилинском водозаборах.

- В пятницу остановили водоподачу с Ивановского и Вилинского водозаборов полностью и приступили на насосной станции к монтажу обвязки двух дополнительных насосов, которые после их пуска позволят перекачивать до 75 тысяч кубов воды в сутки, - пояснил Баженов. - На этой неделе в четверг утром планируем запускать еще один насос, что тоже даст мутность, но конечная цель того стоит.

В скором времени начнут монтаж трубы для перекачки воды из Партизанского водохранилища, что тоже на время ухудшит качество центрального водоснабжения в Киевском районе столицы. Также системы потребуют промывки после запуска четырех дополнительных скважин. Обо всех работах «Вода Крыма» должна предупреждать потребителей, чтобы не смущать видом текущей из крана жидкости. А установившим фильтры внутри квартир гражданам придется менять их гораздо чаще - осадок неизбежен.

ТЕПЛО ИЛИ ХОЛОДНО?

Вся актуальная информация о водо- и теплоснабжении должна быть на сайтах муниципалитетов, включая телефоны профильных служб и «горячих линий». Пока что самым действенным способом достучатся до ответственных лиц остаются личные страницы главы Крыма в соцсетях и обращения на «горячую линию» Совмина. Без этого разобраться в хитросплетениях теплотрасс и систем отопления крайне сложно.

Так, по данным министра ЖКХ Дмитрия Черняева, только 9 детских садов не получают отопление, но они не работают и не принимают детей, а из 57 оставшихся с холодными батареями школ буквально сегодня не останется ни одной.

- Ни одного объекта, ни одной не запущенной котельной нет, - заверил Черняев.

У премьер-министра правительства Крыма Юрия Гоцанюка информация иная - отопления нет в 20 детских садах, где сейчас идут ремонтные работы. Кроме того, на дистанционное обучение переведены ученики школы №9 в Феодосии, пока городские власти не закончат ремонт теплотрассы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слесари на больничном: Когда в домах жителей Крыма начнется отопительный сезон

Глава республики поручил дать тепло не позже 3 ноября (подробнее)

В Крыму теплосети изношены на 89 процентов

Из-за дырявых труд большая часть тепла не доходит до потребителя (подробнее)

Отопительный сезон в Крыму стартует 27 октября

Первыми тепло получат школы, детсады и больницы (подробнее)