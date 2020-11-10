Почетное консульство Никарагуа открылось в Симферополе

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес специально прибыла в Крым для открытия почетного консульства. Фото: Пресс-служба главы РК

Почетное консульство Никарагуа торжественно открылось в Крыму. Это первое дипломатическое учреждение иностранного государства после воссоединения Крыма с Россией.

Торжественная церемония передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства состоялась в Совете министров республики. Для этого в Симферополь прибыла полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехиа. Она поблагодарила крымское руководство за поздравление правительства и народа республики Никарагуа с 41-годовщиной победы Сандинистской революции - государственным праздником, посвященным свержению режима Сомосы.

Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил президента Республики Никарагуа за принятое решение об открытии консульства в российском Крыму.

- Для нас открытие первого консульства иностранного государства в регионе - знаковое событие, и мы уважаем решительность данного шага, - отметил Аксенов. - Мы нацелены на конструктивное сотрудничество, у нас много проектов, в первую очередь, связанных с реализацией образовательных программ. Есть проекты, связанные с обменом торговыми миссиями.

По словам Аксенова, количество направлений сотрудничества увеличится, когда консульство заработает в полном объеме. Назначение почетным консулом Никарагуа в Крыму экс-полпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева будет способствовать развитию экономических отношений между двумя регионами.

Напомним, что после воссоединения с Россией в 2014 году Крым и Севастополь находятся в международной изоляции. Поэтому открытие первого зарубежного дипломатического института воспринимается как прорыв блокады.

При этом почетным консулом может стать любой желающий, которого согласует и утвердит назначающая сторона. Содержание почетного консульства берет на себя сторона принимающая. Полномочия почетного консула оговариваются в пределах проведения торговых, деловых, спортивных или культурных мероприятий, а также выдаче виз, которые для обмена между Никарагуа и РФ не нужны.

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