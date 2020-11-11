В Крыму не станут усиливать режим ограничений из-за коронавируса

Распространение коронавируса пошло на спад Фото: Артем КИЛЬКИН

Введение с 7 октября масочного режима в Крыму принесло свои плоды: скорость распространения коронавирусной инфекции снизилась. Насколько удалось обуздать инфекционную волну в региональном Роспотребнадзоре пока говорить не готовы, только оперируют данными статистики.

- За первую неделю (введения масочного режима, - ред.) темп прироста составил 22%, за вторую - 7%, за третью - 4% и сейчас снижение на 14%, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора, главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Это не должно расслаблять наших граждан, чтобы снять маски. Только при соблюдении всех требований - социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, исполнение всех требований в организациях, учреждениях и офисах, - позволит пройти эпидемический подъем сезонных инфекций без серьезных осложнений.

Уверенность эпидемиологам дает снижение на 25% заболеваемости гриппом и ОРВИ. Хотя гриппа на полуострове до сих пор нет, есть только ему подобные инфекции, и чтобы они не разгулялись, нужно ускорить иммунизацию населения.

Но тут нужных показателей нет - дети привиты на на 79% от плана, взрослые - на 58%. Хуже всего обстоят дела в Керчи, Евпатории, Армянске и Красноперекопске.

Бахчисарай и Саки выделяются по уровню заболеваемости пневмонией. Если в других регионах идет снижение в среднем на 8%, то в этих двух резко выросло: с 11 до 72 случаев в Бахчисарае и с 72 до 99 в Саках. В каждом третьем случае причиной восполнения легких является коронавирус.

СМЕРТНОСТЬ РАСТЕТ

За последние две недели от коронавируса скончались 49 человек. Увеличилось количество смертей в возрастной группе 50-64 года, и в 7 из 10 случаев состояние больных осложняется сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. И хотя больным хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, главный санврач предложила ввести прямое указание по группе риска.

- Прошу внести в решение оперштаба пункт - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по возможности лиц 65+ отправить на дистанционный режим работы, - заявила Пеньковская и добавила, что в дальнейшем Роспотребнадзор рассмотрит возможность дополнительных ограничений.

Пока вся работа по предотвращению распространения коронавируса строится на муниципальном контроле. Проверяющие выявляют объекты, где не соблюдают санэпидрежим, выдают предписания на устранение, и если это не дает результат, передают акты в Роспотребнадзор для обращения в суд.

Первые решения по запрету деятельности на 30 суток и штрафу в 50 тысяч рублей уже вынесены. Составлены 8 актов на предприятия, где работники заболели из-за несоблюдения рекомендаций - нет термометрии, дезобрабоки и рециркуляторов. Но на этом все профилактические меры заканчиваются. Дальше область ответственности самих граждан за себя и свое здоровье.

- Закрыть всех дома на ключ - мы ничего не решим, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - Когда идет такое количество заболеваний по всей стране одновременно, и вся система работает на износ, не надо расслабляться. Решения запретить всем выходить на улицы я принимать не буду, даже для 65+. Каждый должен о своих родных и близких старшего возраста заботиться, но и люди сами должны думать, что в их руках. Нельзя все перекладывать на медицину. Врачи в больнице никому ведь не задают вопрос, носили вы маску? И не оказывают помощь, если не носили. Уверен что, запретительными мерами перевернуть ситуацию нельзя.

Глава региона ответил на многочисленные просьбы перевести школьников на дистанционное обучение. Об этом просят родители и учителя, поскольку дети редко болеют коронавирусом, но распространяют инфекцию. После окончания осенних каникул этих просьб стало больше.

- Пока оснований перевода школ на дистанционное обучение нет, и делать мы этого сейчас не будем, - подчеркнул Аксенов. - Говорить о массовом заболевании педагогов нельзя.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 2366 учеников - полностью в онлайн переведены 3 школы и 44 класса в 14 школах. Из 8 вузов продолжают занятия в очном формате филиал Краснодарского университета внутренних дел РФ и Керченский государственный морской технологический университет. Остальные перешли на лекционные занятия в дистанционном формате, а практические - в офлайне с разделением на подгруппы. Преподавателей в возрасте 65+ перевели на дистанционный формат работы.

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