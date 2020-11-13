Как крымский бизнес пережил локдаун из-за коронавируса

Потери бюджета от локдауна состаивли около 4 миллиардов рублей. Фото: Архив КП

Крымский бюджет еще подсчитывает убытки от локдауна из-за коронавируса. Простой в апреле-июне больше всего ударил по трем отраслям - туризму, транспорту и торговле. Прямые налоговые потери составили около 4 миллиардов рублей - планировалось, что за 10 месяцев в казну поступит 40 миллиардов, а собрали только 36.

- За 9 месяцев наиболее неблагоприятные условия сложились в транспортной отрасли в туристической сфере, - говорит вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико. - Думаю, что по итогам года мы выйдем на другие цифры. Потому что загрузка в октябре была на уровне 90%, если еще и ноябрь будет благоприятствовать, то мы уже можем выйти на другие цифры по году, когда будет предоставлена годовая отчетность.

Тем не менее, экономический ущерб из-за коронакризиса по итогам года составит 6% валового регионального продукта. За первое полугодие убытки задекларировали 584 предприятия на 11,6 миллиардов рублей. Но за третий квартал ситуация улучшилась - половина нарастили обороты и в убытках остались 328 предприятий на 8,3 миллиарда рублей. Из них 88 налогоплательщиков направили заявление по отсрочке уплаты налогов из-за падения доходов более чем на 10%, причем в подавляющем большинстве это отели, гостиницы и санатории.

- Действительно, по некоторым отраслям третий квартал обеспечил прирост налоговых поступлений, - объясняет замруководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков. - Речь идет о том, что у нас все-таки были отдыхающие, и основные доходы были отражены в налогах.

Чтобы не оказаться под угрозой массового увольнения работающих, предприятиям направили на поддержку 2,8 миллиарда рублей, что сопоставимо с данными за все последние 5 лет. Прямая поддержка, а именно выплаченные денежные средства, составили 0,8 миллиарда рублей, косвенная, в виде снижения налоговых ставок и ставки аренды достигла уже 2 миллиардов рублей. В общей сложности поддержку получили 12 900 предприятий.

При этом занятость в малом и среднем бизнесе выросла с начала года на 5 тысяч человек до 176 тысяч. В Минфине считают, что для получения субсидии на минимальную оплату труда в 12130 рублей многие предприниматели легализовали своих наемных работников, либо сами зарегистрировали ИП.

Около 2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей воспользовались возможностью взять кредиты под 2% на сумму 4,2 миллиарда рублей. И если предприниматель сохраняет численность наемных работников до 1 апреля 2021 года, вся сумма кредита плательщику будет списана.

- Мы подходим к 10 миллиардам рублей поддержки предпринимателей в 2020 году, - указывает министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко. - Оборот малого и среднего бизнеса составляет в экономике Крыма больше 60%.

Сейчас действует мораторий на проверки и на принудительное взыскание сумм по задолженности, что спровоцировало некий рост долгов по налогам. Причем только 4% из общей суммы составляют недоимки с республиканский бюджет, или чуть более 200 миллионов рублей. В основном долги растут по налогам в федеральную казну, и здесь большую роль играют объекты ФЦП - подрядчики не торопятся делать отчисления. В целом по Крыму собрано почти 93 миллиарда рублей налогов и сборов.

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