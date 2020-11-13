Реновация или застройка: Что происходит в санатории «Меллас» под Форосом

Под ковш пошли постройки XIX века. Фото: Татьяна Романова/facebook

На территории санатория «Меллас» идет ремонт дорог и коммуникаций. Здравница находится в процессе реновации. Вот только окончательный проект этой реновации еще в стадии разработки.

- Проект реновации предполагает в одних случаях капитальный ремонт, в других - реставрацию существующих на территории ООПТ строений, - сообщил управляющий проектом технического заказчика реновации санатория «Меллас» Сергей Комарчев. - Из 26 гектаров санатория только 12 относятся к особо охраняемой природной территории. У нас есть ряд ограничений, разработан проект содержания парка, в котором есть 2 объекта культурного наследия. Сделаны соответствующие экспертизы, утверждены проекты охраны этих зданий, их границы, охранные зоны.

Что будет на месте снесенных зданий - не известно. Фото: Татьяна Романова/facebook

Вне зоны ООПТ, по словам Комарчева, появятся новые сооружения, в том числе на месте снесенных построек.

На демонтаж конюшен и оранжереи есть техническая документация, но утвержденного проекта нет, в том числе на запланированные к постройке здания. Также нет проекта по реставрации объектов культурного наследия - есть только техническое задание Минкультуры. Как только закончатся все ремонтные работы, для экскурсионных групп разработают график посещения парковой зоны.

В перспективе обновлению подлежит и набережная «Мелласа», где тоже на время перекроют проход.

Строительные работы на территории «Мелласа», начавшиеся в начале ноября, вызвали возмущение краеведов и общественников. Территория здравницы относится к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям. В социальных сетях появились фотографии снесенных деревьев и построек XIX века,

- Не могу поверить! На моих глазах бульдозер крушил здание конюшен 19 века, прошелся по стенам старинных оранжерей, свернул крыши над деревьями, которые бережно охраняли и растили более 200 лет. В советский период , место где находилось имение было переименовано в «Санаторное». Еще при Украине территория парка и санаторные корпуса были переданы в аренду владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. Он недавно посетил свое «имение», появился план застройки парка и начали работать бульдозеры, - написала на своей странице в соцсетях ялтинка Татьяна Романова, снабдив свое повествование фотографиями раскуроченных зданий.

Графсике конюшни уступят территорию многоэтажным корпусам. Фото: Татьяна Романова/facebook

Как выяснилось, на территории здравницы только два здания имеют статус объектов культурного наследия - особняк Кузнецовой начала XX века и Меласский дворец. Остальные не обременены охранными обязательствами, и собственник ведет там хозяйственную деятельность по своему разумению.

При этом сам факт строительства, разрушающего уникальный парк- памятник и ареол объектов культурного наследия, не получил официальной оценки Министерства культуры Республики Крым. Напомним, департамент охраны объектов культурного наследия в Минкультуры с недавних пор возглавил экс-глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

СПРАВКА КП

Дворец Меллас был построен в 1834 году для участника Отечественной войны 1812 года, российского государственного деятеля графа Льва Перовского. Роскошный графский дворец, окруженный одним из лучших парков Южнобережья, до недавних пор являлся объектом экскурсионного показа. Он входил в структуру «Московского лечебно-санаторное объединения». В настоящее время посещение территории санатория «Меласс» запрещено.

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