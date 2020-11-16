Симферополь начинает получать воду из подземных источников

В Симферополь идет вода из подземных источников. Фото: Архив КП

На этой неделе Симферополь и пригород начнет получать первые кубометры воды из подземных источников, пробуренных в рамках правительственного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Четыре скважины в Бахчисарайском районе уже подсоединили к водоводу, который идет на столичный регион. Правда, для этого ГУП «Вода Крыма» стянуло в центр все ремонтные бригады, оставив регионы без прикрытия.

- В связи с проведением очень знаковых работ ремонтные бригады собрали со всего полуострова, - отметил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Сейчас они все уже разъехались, и в течение 2-3 дней стабилизируется ситуация с устранением неполадок.

На промышленные обороты скважины выводят постепенно, по одной в неделю, чтобы не порвать систему. Но каждое изменение гидравлического режима приводит к повышенной мутности воды, поэтому ее качество еще долго будет возмущать симферопольцев. Многим придется менять сантехнику и трубы - такого количества примесей они просто не выдержали.

Но если в городе вода хотя бы есть, то в пригороде ее становится все меньше. В селе Украинка пересохли колодцы, и теперь больше 80 домов остались без воды - централизованного водовода нет, а в схему подвоза они не подключены. Администрация Перовского сельского совета сформировала дополнительный список, но пришел отказ - нет технической базы.

- Там водоснабжения нет, по проекту запланировано на следующий год, - пояснил глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов. - ГУП «Вода Крыма» осуществляет подворовой подвоз воды, но часть жителей отказывались, пользовались колодцами. Теперь вода ушла.

Не доходит она и в другие дома Добровской долины. В сетях нет давления, и в отведенные часы воду подают только в ближние к центральной магистрали дома. Остальные тоже придется обеспечивать подворовым подвозом и искать для этого автоцистерны. А их с первыми заморозками перекинут в Симферополь, поскольку пластиковые емкости «точек доступа воды» наполнять перестанут.

- Как только температура опустится ниже нуля, емкости в большинстве своем использоваться не будут, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Будет идти подвоз воды с машин, график есть. Это в случае отрицательных температур соответственно, чтобы емкости у нас не порвало.

Всего в городе были востребованы 10 из 130 точек, куда воду подвозили регулярно. Сейчас «Вода Крыма» монтирует трубу для переброски воды из Партизанского водохранилища на очистные сооружения «Петровские скалы» для нужд Киевского района столицы. Это позволит перебрасывать по 16 тысяч кубометров воды в восточную часть Симферополя.

На этой неделе обещают запустить все четыре насоса для перекачки дополнительного объема воды из Вилинского и Ивановского водозаборов. Сейчас из этих источников Симферополь получает 45-50 тысяч кубов в сутки, а будет - по 80 тысяч кубометров. Всего по плану благодаря строительству новых скважин Симферополь получит 22,5 тысячи кубометров, на что из резервного фонда правительства направили 250 миллионов рублей.

Следующим шагом для стабильного водообеспечения станет строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя, на что в ФЦП предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. В результате столица дополнительно получит 11,5 тысячи кубометров воды в сутки.

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