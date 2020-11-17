График подачи воды в Крыму: Симферополь и пригород будут получать воду по 4 часа в день

Водохранилища столичного региона находятся на мертвом уровне Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольский филиал ГУП «Вода Крыма» с 17 ноября вводит новый график подачи воды потребителям. Город и пригород будут получать воду по 4 часа в день - по 2 часа утром и вечером с понедельника по четверг, и по 4 часа вечером с пятницы по воскресенье.

- В связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения, Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения, - говорится в сообщении предприятия.

Жители столичного региона будут получать воду с 06.00 до 08.00 и с 19.00 до 21.00 по будням, а в пятницу, субботу и воскресенье с 18.00 до 22.00.

Сейчас из подземных источников каждые сутки выкачивается по 80 тысяч кубометров воды. Но запасов в водохранилищах крайне мало, и в дальнейшем возможно введение новых графиков с уменьшением часов подачи воды.

Напомним, на этой неделе Симферополь начнет получать по 80 тысяч кубометров воды из Вилинского и Ивановского водозаборов. Качать воду на город будут четыре мощных насоса. Подключена первая из четырех скважин по добыче воды из подземных источников, которые в совокупности должны дать еще 10 тысяч кубометров воды. Для стабильного водоснабжения необходимы резервы в 150-160 тысяч кубометров. В условиях подачи по графику - 120 тысяч кубометров.

Ограничения были введены 24 августа в связи с обмелением водохранилищ из-за продолжительной засухи. За два месяца запасы водохранилищ, питающих Симферополь, сократились еще на 7,5%.

В настоящее время Аянское водохранилище заполнено на 9,3% от объема, Симферопольское - на 14,3%, Партизанское - на 15,4%.

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