Замок «Ласточкино гнездо» готовят к открытию после реставрации

Ласточкино гнездо предстанет в первоначальном виде Фото: Анна КИРИЕНКО

Замок-музей «Ласточкино гнездо» в Ялте будет открыт после реставрации на следующей неделе. Объект культурного наследия восстанавливали в первоначальном виде и должны были сдать к началу курортного сезона.

- Готовность высокая, там идет приемка работ, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - На следующей неделе объект готовы сдать. «Ласточкино гнездо» - символ Крыма, закончили, слава богу, реставрационные работы.

На реставрацию ушло почти полтора года. Объект закрыли для посещения в августе 2019-го, оставив туристам возможность любоваться его фасадом и делать фотографии на фоне одной из визитных карточек полуострова. На ремонт выделили почти 120 миллионов рублей, и планировали открыть «Ласточкино гнездо» к 1 мая, чтобы в курортный сезон объект показа полноценно работал.

Проект предполагает восстановление первоначального облика культурного памятника: отреставрировать оконные перемычки, дверные проемы, цокольную часть входной зоны, башни, бучардированные (бетонные) поверхности стен первого этажа, которые выполнены из тесаного камня. Такие же реставрации подлежал выставочный зал и проем, ведущий в галерею второго этажа. Одной из главных задач стала подсветка дворца и скалы Аврора на которой он находится.

В июле в ходе проверки работ выяснилось, что вместо гранита подрядчик использовал для облицовки открытой веранды дворца дешевый китайский керамогранит, а в фасадных решениях - вместо меди оцинкованное железо. Исполнителю работ было поручено пересмотреть это техническое решение и найти возможность укладки более дорогих материалов.

Напомним, что Ласточкино гнездо - объект культурного наследия федерального значения подлежал реконструкции по ФЦП за 132,4 миллиона рублей. Сперва работы планировалось завершить до конца 2017 года.

В украинской юрисдикции в замке находился итальянский ресторан первого совместного предприятия на территории Крыма «Ялта-Верона». Внутренний интерьер не представлял культурной ценности, но панорамная видовая площадка над морем изначально была в свободном доступе для туристов.

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