Эксперт оценил идею советника Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева

Кроме того, политик отметил, что ы Крыму невозможно создать крымскотатарскую автономию. Фото: Сергей Куницын/Facebook

Сергей Куницын, бывший губернатор Севастополя, крымский политик а теперь советник главы офиса президента Владимира Зеленского, заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева возможно в том случае, если «перевернуть сознание крымчан».

А вот в Крыму уверены, что изменить мышление и сознание следует тем, кто проживает на Украине. Более того, властям сопредельного государства стоит отказаться от национализма и вернуться к союзу с Россией.

- Сергей Куницын вошел в историю Крыма как весьма заметный управленец и политический деятель. Он был одной из ключевых фигур на полуострове, - говорит КП-Крым политолог Владимир Джаралла. - Сейчас Куницын старается придерживаться взвешенной позиции относительно Крыма, которую высказывает исходя из своего опыта. Он заявлял, что необходимо восстановление связи с Крымом от транспорта до торгово-экономических отношений, а также выступал за прекращение разного вида блокад.

Тем не менее, уверен эксперт, сознание крымчан уже не повернется в сторону Украины, поскольку жители полуострова выразили свое желание быть в составе России. Кроме того, экономически Крым развился за шесть лет в составе РФ намного больше, чем будучи частью Украины на протяжении 23-х лет.

СПРАВКА «КП»

Сергей Куницын построил успешную политическую карьеру в Крыму, когда полуостров был украинским регионом. С 2006 по 2010 год он занимал должность председателя Севастопольской городской государственной администрации, а в 2010 году был постоянным представителем президента Украины Виктора Януковича в АР Крым. После того, как Крым стал российским регионом, Куницын уехал на Украину и позже стал советником главы в офисе президента Украины.

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