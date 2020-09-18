В Крыму ответили на заявление США о поддержке терроризма в республике

Эксперты отмечают, что американцы действительно могут быть причастны к организации терактов в Крыму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг существование «украинских подразделений» в республике, которые якобы получают поддержку Соединенных Штатов Америки.

Ранее в эфире американского телеканала NBC вышел репортаж, в котором говорится о причастности США к деятельности спецслужб Украины, ведущих борьбу с российскими войсками в Крыму.

- Конечно, никаких «украинских подразделений» в Крыму нет и быть не может. Возможно, эта странная и провокационная информация является следствием географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам, - заявил Аксенов.

При этом, по мнению главы региона, «США поддерживают и подстрекают киевский режим в его деструктивной деятельности по отношению к Крыму». Это касается попыток шпионажа и совершения терактов на полуострове.

Аксенов напомнил, что некоторое время назад появилась запись телефонного разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. В нем бывший глава Украины подтвердил, что украинские военные причастны к попытке организовать диверсии в Крыму в 2016 году.

- В Вашингтоне, как минимум, об этом знали. Так что если американский телеканал и оговорился, то это оговорка «по Фрейду», - добавил Аксенов и подчеркнул, что крымские силовые структуры обладают «мощнейшим контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и обеспечить безопасность».

В свою очередь, крымский политолог Владислав Ганжара также не исключил причастность Штатов к организации диверсий в Крыму.

- У меня не было сомнений, что практически любая такая диверсионная активность украинских спецслужб по отношению к Крыму согласовывалась на уровне посольства США в Киеве. Конечно, Соединенные Штаты этого не признают. В тех фактах, которые были представлены американским телеканалом, есть только косвенные утверждения, - отмечает политолог.

Появление репортажа на американском телеканале эксперт также связал с финишной прямой в избирательном процессе внутри США.

- Обе политических силы Трампа и Байдена используют различные внешние действия для получения тех или иных очков во время голосования. Для России же это возможность задать неудобные вопросы, ответы на которые мы и так знаем, - заключил Ганжара.

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