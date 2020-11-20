В Симферополе встретили трехмиллионного пассажира электричек

3-миллионого пассажира встречали на ж/д вокзале Симферополя. Фото: ЮППК

В Симферополе сегодня встретили трехмиллионного пассажира пригородных поездов. Меньше года потребовалось Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), чтобы выйти на стабильный пассажиропоток по 10 направлениям.

- Трехмиллионный пассажир получил в подарок памятный сертификат с правом бесплатного проезда пригородными поездами сроком на один месяц с неограниченным количеством поездок, - сообщили в ЮППК.

3-миллионого пассажира встречали на ж/д вокзале Симферополя. Фото: ЮППК

С января этого года пригородные поезда совершили более 22,5 тысячи рейсов по полуострову, включая поездки по Крымскому мосту из Керчи в Анапу. Почти 1,5 миллиона пассажиров были перевезены в курортный сезон - ежедневно электричками пользовались более 10 тысяч человек.

Сейчас протяженность сети составляет более трех тысяч километров. Самым популярным маршрутом оказался Симферополь - Джанкой - Соленое Озеро, на который приходится более 30% от общего числа пассажиров. Самой востребованной станицей прибытия и отправления остается «Симферополь - Пассажирский».

Электички превратились в комфортный и быстрый транспорт. Фото: ЮППК

Билеты на электричку можно купить на сайте компании ug-ppk.ru, а также в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички».

С 1 августа внедрена услуга по оформлению федеральным льготникам бесконтактных пластиковых карт для бесплатного проезда в электричках. На железнодорожных вокзалах установлены билетопечатающие автоматы, которые позволяют пассажирам оформлять проездные и перевозочные документы на проезд и провоз излишней ручной клади, велосипедов и животных на поездах пригородного сообщения по безналичному расчету без очереди в билетную кассу и в любое время суток.

Кроме того, приобрести билеты на пригородные поезда могут и пассажиры поездов «Таврия». График движения пригородных поездов ЮППК согласован с прибытием поездов дальнего следования.

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