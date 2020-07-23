С 1 августа льготники будут ездить в пригородных поездах Крыма по картам

С 1 августа проезд льготников в пригородных поездах Крыма будет осуществляться по пластиковым картам, сообщили в пресс-службе оператора перевозок, Южной пригородной пассажирской компании.

- Пластиковая карта позволяет пассажиру осуществлять бесплатный проезд при предъявлении самой карты и любого документа с фотографией, позволяющего однозначно идентифицировать его личность. Предъявление дополнительных документов не требуется, - уточнили в компании.

КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ

Для того, чтобы льготнику выдали карту, нужно получить бланк письменного заявления в любой пригородной билетной кассе Южной пригородной пассажирской компании, либо распечатать с официального сайта компании по ссылке.

Кроме того, нужно сделать копии документа, удостоверяющего личность и справки, подтверждающей право на бесплатный проезд, выданную Пенсионным фондом РФ. Также необходимо приложить фотографию размера 3*4 см.

Заполненное заявление вместе с необходимыми документами нужно отнести в пригородные билетные кассы. Там же выдадут готовую пластиковую карту. Дата и пункт выдачи готовой транспортной карты предварительно согласовывается с пассажиром по телефону, который указывается в заполненном заявлении.

Выдача карт бесплатная. Если же проездной теряется или портится по вине пассажира, новая карта выпускается при оплате полной стоимости.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

Ездить в пригородных поездах бесплатно могут инвалиды, ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, чернобыльцы. Полный список льготных категорий можно посмотреть по ссылке.

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