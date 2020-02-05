Что изменится для льготников из-за валидаторов в маршрутках

Скоро в Крыму можно будет оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Валидаторы уже начали устанавливать в симферопольских маршрутках, а с 1 июня они появятся во всех автобусах и троллейбусах Крыма, кроме междугородних.

С рядовыми гражданами все просто: приложил бесконтактную карту - денежку списали. А вот льготникам, пользующихся правом на бесплатный проезд, придется написать заявление, чтобы продолжить ездить бесплатно.

Раньше нужно было просто показать удостоверение на входе, но в правительстве Крыма решили, что этого недостаточно. В итоге власти не знают точно, сколько поездок совершают льготники и на каких маршрутах, чтобы выплачивать компенсации перевозчикам.

«Комсомолка» отвечает на самые распространенные вопросы.

1. Нужно ли льготникам получать отдельную транспортную карту?

Нет. Можно рассчитываться банковскими картами платежных систем МИР, Visa и MasterCard, прикладывая их к валидатору.

Но учтите, что карта должна быть бесконтактной. Если у вас карта старого образца, ее нужно поменять в офисе вашего банка. Если бесконтактная карта уже есть, систему активируют прямо на ней.

2. Куда идти, чтобы написать заявление?

До 1 июня 2020 года все, кто имеет право на бесплатный проезд, должны обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства и написать заявление.

Сделать это нужно в рабочее время. С собой принести:

- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Крыма,

- удостоверение на предоставление меры социальной поддержки.

Прорабатывается вопрос подачи заявления на льготный проезд через многофункциональные центры, но пока это не решено.

3. Что делать, если вы не можете сами посетить орган труда и соцзащиты?

В отдаленные районы Крыма, а также к гражданам, которые не могут лично приехать и подать заявление, сотрудники органов труда и социальной защиты будут выезжать лично. В планах у министерства – организовать и выездные приемы на крупных предприятиях по заявкам руководителей, чтобы принимать заявления.

4. Что будет, если льготник не подаст заявление до 1 июня?

При подаче заявления после 1 июня 2020 года льготный проезд будет предоставляться с даты подачи соответствующего заявления.

5. Нужно ли льготникам прикладывать банковскую карту к валидатору?

Да. Но вот деньги с нее списываться не будут. А если в салон зашел кондуктор, то ему придется предъявить удостоверение.

6. В каком транспорте льготники смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд?

В городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в автобусах и троллейбусах, следующих по пригородным маршрутам. Но только в пределах Крыма. В Севастополе региональные льготы не действуют.

7. Кто имеет право на льготный проезд?

В республике 32 льготные категории граждан имеют право на бесплатный проезд. Это ветераны, узники концентрационных лагерей, жены и мужья умерших жертв нацистских преследований, некоторые категории военнослужащих, лицам, которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с других стран, ветераны труда, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры (женщины от 55-ти лет и мужчины от 60 лет), пострадавшие от ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Полный список тех, кто имеет право на льготный проезд, можно посмотреть в пункте 2 постановления Совета министров РК от 8 июля 2015 года «Об утверждении положения о выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки».

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