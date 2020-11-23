Чиновников Крыма обязали фотографироваться на фоне помоек и остановок

Раз в неделю все главы администраций должны фотографироваться возле каждого объекта, который они курируют. Фото: архив КП

Раз в неделю министры и главы всех администраций Крыма будут фотографироваться с объектами строительства, которые возводят на полуострове за федеральные и муниципальные деньги. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.

- К сожалению, я вижу слабый контроль за ситуацией (строительство по Федеральной целевой программе, - Ред.). Часть глав администраций совсем не выезжает на строящиеся объекты, - заявил Аксенов.

По его словам, есть большое количество объектов, которые строят с нарушениями.

- Это касается, например, остановочных павильонов, к которым невозможно подойти, заканчивая контейнерными площадками, на которых по два раза заливают фундамент. Есть разочарование по отдельным направлениям, и крайних не найдешь. Поэтому раз в неделю все главы администраций должны фотографироваться возле каждого объекта, который реализуется на территории их муниципального округа, и размещать информацию на ресурсах своих организаций, - отметил глава Крыма.

Такое же правило вводится и для министров, курирующих регион. А вице-премьеры должны проверять свои объекты раз в две недели.

- Если мы видим, что министр там был, ему понравилась площадка, к которой надо 10 метров ползти по грязи - отлично. Менять работу приходится министру и главам администраций, - заключил Аксенов.

Раз в неделю служба Совмина будет проводить анализ - все ли ответственные лица посетили объекты. Также в общем доступе появится перечень строек в каждом муниципалитете.

Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что по строительству объектов ФЦП в Крыму освоено 53 миллиарда (82%) из 66,5 миллиардов, выделенных на этот год. По его словам, основная задача - выполнить все работы до 1 декабря.

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