Это фотошоп: В одном из сел Крыма появилась самая кривая дорога на свете

Такой снимок появился в соцсетях. Фото: Руслан Муратов/Facebook

Фото ремонта дороги в селе Новозбурьевка Симферопольского района вызвало бурю возмущений в социальных сетях. Свежий асфальт сельской дороги извивается как змея.

Некоторые местные жители предположили, что такой ремонт сделали, «чтобы враги боялись проехать» или же дорогу латали «работники на стажировке». Другие посчитали, что такие изгибы нужны для любителей превышать скорость. Нашлись и те, кто применил известную русскую поговорку «дураку половину работы не показывают», аргументируя, что ремонт еще не закончен.

- Ой ты Русская дорога, семь загибов на версту, - иронизируют крымчане.

- Это скоростная трасса имени пьяного дорожника, - злорадствуют другие.

Как стало известно КП-Крым, дорожные работы в Новозбурьевке проводила компания АО «ВАД» - подрядчик строительства федеральной трассы «Таврида».

- Работы выполнены в рамках проекта организации строительства трассы «Таврида» - это восстановление участков дорог, используемых для подвоза строительных материалов. Финансирование идет из средств проекта «Тавриды». Это простое восстановление дефектов покрытия, поврежденного большегрузами, - рассказал пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, ремонт этой дороги не включает в себя расширение полос и установку бортового камня, а также других элементов. Более того, отмечает Назаров, фото извилистой дороги может быть поддельным.

- Я сам выезжал на место и не видел такого, как на снимке, - заключил представитель дорожной компании.

Отремонтированная дорога. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

Как оказалось, на снимке, который разошелся по социальным сетям, видна только одна отремонтированная полоса. На другой просто не было асфальта, из-за чего полотно казалось извилистым.

При этом местные жители в беседе с корреспондентом КП-Крым заявили, что довольны новым асфальтом, и их вовсе не смущает некоторая извилистость трассы.

- Дорога хорошая, и ездить и холить по ней приятно. А то, что она по обочине извилистая, так это потому что и старая была кривой. Она ведь дома и дворы огибает, - объяснил «Комсомолке» местный житель Константин.

Местные жители новой дорогой довольны. Фото: Никита ПОЛЬКО

Извилистость дороги местные жители объясняют тем, что она огибает дворы и дома. Фото: Никита ПОЛЬКО

Дорожные работы в Новозбурьевке проводила компания АО «ВАД». Фото: Никита ПОЛЬКО

Напомним, что в 2021 году Крым получит из федерального бюджета 16 миллиардов рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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