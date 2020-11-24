В Крыму за год предотвратили четыре теракта

Террористы не смогли устроить взрыв на Центральном рынке Симферополя. Фото: ФСБ РФ

В Крыму за этот год предотвратили четыре теракта, сообщил секретарь Совета нацбезопасности России Николай Патрушев.

- Силовики за год предотвратили в Крыму четыре теракта, - сказал он во время совещания.

По словам Патрушева, меры, принятые во время прошедшего курортного сезона, позволили не усложнить криминогенную обстановку на полуострове, а также не допустить ЧС природного и техногенного характера.

Также Патрушев подчеркнул, что особое внимание уделяется работе спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, предпринимаются меры по обеспечению информационной безопасности в Крыму и Севастополе.

Напомним, что в феврале текущего года в Керчи арестовали двоих подростков, которые готовили два теракта в городских учебных заведениях. Трагедию предотвратили сотрудники ФСБ. В июне правоохранители задержали пятерых человек, готовивших теракт на Центральном рынке Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд на два месяца арестовал подростков, которые готовили теракты в Керчи

Школьник и студент колледжа заключены под стражу на период предварительного следствия (подробнее)

Появилось видео задержания террористов, готовивших взрыв на рынке Симферополя

Задержанные крымчане сотрудничали с радикалами, воюющими на востоке Украины (подробнее)