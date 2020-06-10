2020-06-10T17:13:20+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания террористов, готовивших взрыв на рынке Симферополя

Задержанные крымчане сотрудничали с радикалами, воюющими на востоке Украины
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из оперативного видео ФСБФото: скриншот из оперативного видео ФСБ
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ФСБ опубликовала видео задержания пятерых человек, которые готовили теракт на одном из рынков Симферополя. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в дом и допрашивают двоих мужчин.

Правоохранители сообщают, что задержанные распространяли материалы экстремистского характера в социальной сети «ВКонтакте». Также на кадрах отчетливо видно наличие самодельных взрывных устройств и оружия у террористов.

Спецоперация по задержанию прошла 10 июня. Из собственных источников КП-Крым в силовых структурах стало известно, что готовившие теракт были жителями полуострова, но проукраински настроенными.

Террористов задержали в Симферополе 10 июня.Видео: пресс-служба УФСБ! другой источник

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ФСБ 10 июня задержала в Крыму пятерых террористов.Видео: пресс-служба УФСБ! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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