Суд на два месяца арестовал подростков, которые готовили теракты в Керчи

Двух подростков, которые готовили теракт в Керчи, заключили под стражу на два месяца - до 18 апреля. Такое решение 20 февраля вынес Киевский районный суд в Симферополе.

Подростки заключены под стражу на период предварительного следствия. Меру пресечения каждому из подозреваемых назначали отдельно, а судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Против 15-летнего Даниила А. и 17-летнего Артема Ш. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

Напомним, утром 18 февраля стало известно, что керченские подростки готовили два теракта в учебных заведениях города. Трагедию предотвратили сотрудники ФСБ. 15-летний школьник и 17-летний ученик колледжа решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил взрывы и стрельбу в Керченском политехническом колледже. Как стало известно правоохранительным органам, школьник и студент колледжа купили через интернет компоненты для изготовления взрывчатки.

Более того, молодые люди были администраторами так называемых «групп смерти» в социальных сетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761599" frameborder="0"></iframe> Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

Сегодня следствие привлекло к этому делу самых опытных криминалистов. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела находится под контролем центрального аппарат Следкома РФ.

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