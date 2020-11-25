Эксперт прогнозирует рост количества американских учений у берегов Крыма

Стрельбы проходили из немецких систем залпового огня. Фото: wikipedia

Активность США и других стран Североатлантического альянса будет только расти в ближайшее время. Такой прогноз КП-Крым дал политолог Владислав Ганжара.

Ранее стало известно, что американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море.

- Мы прекрасно понимаем, что военная активность США и стран НАТО около морского пространства нашей республики, к сожалению, не угасает, - говорит Ганжара. - В разное время мы фиксировали увеличение так называемых разведывательных полетов и сегодня должны понимать, что внимание к Крыму будет идти по нарастающей. США в свете прошедших выборов президента будут наращивать активность у берегов Крыма как на Украине, так и в других странах Черноморского региона.

При этом, по мнению эксперта, реальной угрозы для Крыма и России такое внимание со стороны американцев не несет.

- Угроза исключена благодаря тем мерам, которые были предприняты Российской Федерацией за последние годы с точки зрения укрепления технологических и позиционных возможностей Черноморского флота, а также присутствия различных оборонительных комплексов безопасности нашего региона, учитывая его стратегическое положение. Те голоса, которые звучат на Западе и на Украине относительно военного решения крымского вопроса, это лишь бредовые идеи, которые не соответствуют реальности, - заключил Владислав Ганжара.

Ранее над нейтральными водами Черного моря зафиксировали увеличение активности американских самолетов-разведчиков. Так, в июле был замечен американский стратегический беспилотник-шпион RQ-4А «Глобал Хок». В середине сентября у берегов Крыма появились бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие.

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