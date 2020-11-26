Поднятую со дна Керченского пролива бронемашину удалось восстановить

Восстановление бронемашины заняло четыре месяца. Фото: пресс-служба Военно-технического общества

Затонувшую в конце июля в Керченском проливе бронемашину БРДМ-2 восстановили на подмосковном 22-м бронетанковом ремонтном заводе. Это заняло четыре месяца (август-ноябрь).

- В БРДМ-2, которая пролежала на дне Керченского пролива с 25 по 31 июля, перебрали, поменяли все электрооборудование, включая проводку. Перед этим машину полностью разобрали и провели дефектовку узлов и агрегатов, которые для очистки от морской соли многократно промывали специальными средствами и пресной водой, - сообщил Алексей Мигалин, руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «Военно-техническое общество».

БРДМ-2 очищали и внутри, и снаружи. Фото: пресс-служба Военно-технического общества

Машину уже испытали на плаву в Подмосковье, а после решили заменить четыре выдвижных колеса, так как на дисках началась коррозия, даже несмотря на их обработку и покраску.

- Мы уже закупили новые колеса и в ближайшее время поменяем их. Поэтому можно сказать, что машина на 99% готова к дальнейшей эксплуатации, - отметил Мигалин.

Напомним, что 25 июля проводилась патриотическая акция «Керченский десант «Дорога мужества». В честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года несколько бронемашин проплывали через Керченский пролив. Но БРДМ-2 внезапно начал тонуть. Из-за сильного бокового ветра и течения машину не удалось удержать на плаву.

Шесть человек экипажа спасли, никто из них не пострадал, а саму бронемашину обнаружили на глубине восьми метров в пяти километрах от берега в конце июля. Ее подняли со дна в начале августа.

Некоторые детали внутри машины пришлось заменить. Фото: пресс-служба Военно-технического общества

Керченско-Эльтигенская десантная операция проводилась с 31 октября по 11 декабря 1943 года для освобождения города и порта Керчь.

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