Утонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна

25 июля затонул один из трех бронетранспортеров, переплывающих Керченский пролив в рамках ежегодной акции в память о бойцах Красной армии и моряках ЧФ. БРДМ-2 прошел пять километров и двигался первым в колонне. Но из-за сильного течения и неоднородных перепадов глубины машина пошла ко дну.

Спустя пять дней, 30 июля, в Керченском проливе нашли затонувшую бронемашину. На предполагаемое место нахождения БРДМ-2 спустился водолаз из поискового отряда. Уже через 20 минут он всплыл вместе с флагом «Военно-технического общества», который находился на борту утонувшей машины.

Машина висит в воде на специальных парашютах. Фото: Андрей Коннов

Как стало известно КП-Крым, 31 тюля в 09.00 в Керченском проливе началась операция по извлечению БРДМ-2 на сушу.

- В эти минуты машину подняли со дна и она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде. На данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

Бронемашину нашли 30 июля. Фото: Андрей Коннов

Напомним, что накануне автомобиль нашли на глубине 8,2 метра. Машина находилась в том квадрате, где изначально велись поиски. Бронемашину планируют поднять со дна с помощью плавучего крана.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/793682" frameborder="0"></iframe> Как поднимают со дна Керченского пролива затонувший БРДМ-2.В эти минуты машину подняли со дна и она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде.Никита ПОЛЬКО

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