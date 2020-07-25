Опубликовано видео спасения людей с затонувшего БТР в Керченском проливе

Бронетранспортер, переплывавший Керченский пролив в рамках патриотической акции 25 июля, утонул из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

По его словам, БРДМ-2 прошел отрезок около пяти километров, двигаясь первым в колонне, но попал на участок с сильным течением.

Бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции.

- БРДМ-2 вышел на отрезок, где есть сильное течение из-за неоднородных перепадов глубины. Помимо этого, был сильный боковой ветер, о котором мы не были предупреждены. Он оказался сильнее, чем мы ожидали, - рассказал Коннов.

Как следует из кадров видео, из машины пытались выкачать воду до последнего, борьба шла около десяти минут, но бронетехника погрузилась на дно. Некоторые члены экипажа покинули тонущий БРДМ в последнюю минуту. Все пять человек спасены, их погрузили на катер МЧС.

Все автомобили развернулись в обратном направлении, не доплыв до керченского берега. Акция завершилась у памятника советским десантникам, погибшим в 1943-1944 году, который находится в Тамани.

Акция «Дорога мужества.Керченский десант» проходит в Крыму с 2017 года. Организаторы отмечают, что БТРы должны были преодолеть 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом в честь моряков и военных, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской операции 1943 года по освобождению Керченского полуострова. Во время форсирования пролива на воду должны были возложить венки.

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