Женщины кричат, мужчины возбуждаются: откровения мастера шугаринга из Крыма

Анна Тестина занимается шугарингом несколько лет. Фото: Анна Тестина

Несмотря на то, что сейчас в моде бодипозитив (принятие своего тела и внешнего вида других людей), и от небритых подмышек в обморок никто не падает, тренд гладко выбритой кожи еще сохранился. Желающих убрать волосы много, как и трудящихся в индустрии красоты. Анна Тестина - мастер высшей категории по шугарингу (удаление волос сахарной пастой) трудится в этой профессии уже три года, освобождая тела клиентов от волосяного покрова через боль. Аня депилирует и мужчин, и женщин. Мастер рассказала КП-Крым, кто больше боится шугаринга, какие зоны тела чаще всего пользуются спросом, и бывают ли курьезные случаи во время процедур.

МУЖЧИНЫ В КРЫМУ УДАЛЯЮТ ВОЛОСЫ ЧАЩЕ

С бьюти-индустрией Анна знакома не понаслышке, ее мама почти всю жизнь занимается ногтевым сервисом. Но шугаринг девушка выбрала не сразу. Она получила высшее образование по управлению персоналом, а потом ушла в декрет. Когда ребенок чуть подрос, возник вопрос - чем же дальше заниматься? Девушка прошла курсы по наращиванию волос, ресниц и, наконец, занялась шугарингом. Думала, что этот навык пригодится только для себя, но все-таки решила предложить свои услуги другим.

Руки женщины депилируют не часто, но эта зона тоже пользуется спросом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Помню, когда пришел первый клиент, у меня тряслись руки, а потом набила руку. Если раньше делала женское бикини около часа, то сейчас я за это время могу сделать все тело - подмышки, глубокий пах и ноги. Со временем поняла, что шугаринг - моя любовь, и чем-то другим я заниматься просто не хочу. Да и заработок неплохой - по 50-60 тысяч рублей в месяц, - рассказывает КП-Крым мастер.

Сперва Аня работала во Владивостоке, затем в Сочи, а потом вместе с мужем и уже двумя детьми переехала в Симферополь.

- Я заметила интересную закономерность: если в Сочи и Владивостоке у меня клиентами были преимущественно женщины, то в Крыму 50/50. Только представьте, там дай бог два мужчины появится за год, а здесь я практически каждый день делаю шугаринг представителям сильного пола. Видимо, на юге больше потребности быть красивыми, - предполагает Тестина.

ПОТЕЮТ ОТ СТРАХА

Женщины чаще всего хотят избавиться от волос в зоне бикини, подмышек и на ногах. Почти те же предпочтения и у мужчин. Правда, от растительности на ногах они избавляться не спешат. Ни для кого не секрет, что шугаринг - процедура болезненная. Клиенты Анны кричат очень редко, зато потеют регулярно, мешая ей работать.

- У меня есть несколько клиентов, которые пьют обезболивающее. От страха потеют женщины и мужчины. Для мастера это плохо, ведь поверхность становится нерабочей, и приходится сыпать на кожу тальк либо заново дезинфицировать. Девушки иногда покрикивают от боли, а вот мужчины терпят, стиснув зубы. Помню, был новый клиент-мужчина, и он впервые пришел на депиляцию зоны бикини. Стеснялся, был очень зажат и сильно потел. Я поняла, что ему очень больно, - вспоминает Анна.

ЭРЕКЦИЯ - ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

- Конечно, очень много мужчин, которые спрашивают, делаю ли я эротический массаж, помимо самой процедуры депиляции. Конечно, таких я отсекаю сразу. Но один клиент все же поставил меня в неловкое положение. На кушетке у него случилась эрекция, а потом он довел себя сам до кульминации. Больше его в моем кабинете не было, - рассказывает о неприятной ситуации мастер.

Анна отмечает, что сама по себе эрекция у мужчин во время процесса удаления волос – обычное дело, потому что это нормальная реакция на физическое воздействие.

Крымские мужчины чаще следят за растительностью на теле, чем жители материковой России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Конечно, я никого не выгоняю из кабинета. Такая реакция бывает в самом начале процедуры, потом человек расслабляется и привыкает к болевым ощущениям. И да, эрекция помогает при процедуре шугаринга, так удобнее, потому что кожа натягивается, - делится лайфхаками Анна.

С женщинами, конечно, курьезы тоже случаются. Но уже другого характера. Если мышцы влагалища слабые, то при шугаринге «туда» может попадать воздух, а потом непроизвольно получаются неприличные звуки.

Легче всего, по словам мастера, удалять волосы на зоне бикини у женщин, чем у мужчин, потому что у представителей сильного пола кожа намного деликатнее.

О ЧИСТОПЛОТНОСТИ

- Обычно мои клиенты знают, что надо принять душ и поменять белье перед процедурой. Но бывают и те, кого нужно предупреждать о гигиенических процедурах. Скрабировать зону перед походом к мастеру я не рекомендую, потому что шугаринг и так снимает верхний эпителий, делая легкий пилинг. Если при этом еще и проскрабировать, то после процедуры могут оставаться гематомы, синячки, - рассказывает Анна о подготовке.

Кроме того, еще на этапе записи мастер уточняет, какой длины волосы на том или ином месте. Если они больше 3-4 сантиметров, это может вызвать неприятные ощущения при нанесении пасты. Тогда мастер просит клиента сделать предварительную стрижку.

Аня не записывает клиенток во время критических дней:

- Если ко мне записываются клиентки, я уточняю, идут ли у них месячные. И если да, не беру, потому что ощущения болевые утраиваются. Плюс, может случиться конфуз. В основном девочки понимают, что в эти дни не стоит ходить на процедуру. Лучше успевать за 3-4 дня до них.

«ЛЮБИМЫЙ, ЛОЖИСЬ НА КУШЕТКУ!»

Анна счастлива замужем, но бывали в семье и конфликты из-за ее необычной профессии.

- Муж поначалу фыркал, и мне приходилось скрывать, что я делаю шугаринг мужчинам в интимных зонах. Тогда был очень важен заработок. Но когда я сделала шугаринг паха мужу, он понял, что мужчины от этого не получают удовольствие – это просто косметическая процедура. Теперь муж – постоянный клиент. Он мне говорит: «Любимая, подмышечки отросли, пора сделать». Я ему: «Ложись на кушетку», - рассказывает мастер.

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