2019-11-19T17:13:26+03:00
Общество

На конкурсе красоты хирург из Севастополя спасла ребенка от смерти

По счастливой случайности девушка пришла на мероприятие раньше времени
Галина КОВАЛЕНКО
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Лиля Байрамова. Фото: Лиля Байрамова/VKЛиля Байрамова. Фото: Лиля Байрамова/VK
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Врач-хирург севастопольской городской больницы № 1 Лиля Байрамова пришла посмотреть конкурс красоты и спасла 13-летнюю девочку, у которой остановилось сердце.

26-летняя девушка пришла на мероприятие пораньше, часа за два. Почему вдруг - не знает, ведь в этом не было никакой необходимости. Как будто судьба вела ее к ребенку, которому понадобится помощь. Лиля Байрамова заглянула в зал, где репетировали дети. Мешать не стала, но как только вышла в фойе, то услышала шум и крики.

Лиля вернулась и увидела, что на полу лежит подросток.

- Подбегаю к девочке, а она без сознания, вся в судорогах, прерывистое дыхание, - рассказывает КП-Крым Байрамова - Оказалось, что во время отработки какого-то сценического номера школьница упала с высоты двух метров.

У ребенка остановилось сердце из-за болевого шока и сильного сотрясения мозга. Конечно, диагнозы поставили уже потом, а в тот момент медик видела перед собой только ребенка, который потерял сознание.

Девушка работает врачом-хирургом. Фото: Лиля Байрамова/VK

Девушка работает врачом-хирургом. Фото: Лиля Байрамова/VK

- Когда она начала дышать, то я вызвала «Скорую помощь». Окружающие настолько были испуганы, у всех тряслись руки, что никто не смог даже набрать «103», - вспоминает врач.

Пока ждали «скорую», девушка разогнала обступившую пострадавшего ребенка толпу, взяла девочку за руку и начала с ней говорить.

- Нужно было обязательно успокоить, чтобы она перестала громко плакать, а иначе могло ухудшиться состояние. Девочка испытывала сильную боль, и на время потеряла зрение, - говорит Лиля. – «Скорая» приехала минут через 7-10, но за это время ребенок стал мне такой родной, что я пойду к ней в больницу проведать. Зайду, сяду рядом. Ведь она тогда не видела меня – была слепой. Обязательно обниму: какое счастье, что ты живая!

Крымчанка - красивая и умная девушка. Фото: Лиля Байрамова/VK

Крымчанка - красивая и умная девушка. Фото: Лиля Байрамова/VK

А В ЭТО ВРЕМЯ

О поступке девушки уже написали в социальных сетях. Лилю Байрамову тут же окрестили ангелом-хранителем и пожелали дальнейших успехов в жизни и в работе. Интернет- пользователи восхищаются не только ее героизмом, но и модельной внешностью 26-летнего врача-хирурга.

- Ого, какая красивая! Мое сердце тоже замерло! - наперебой пишут крымчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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