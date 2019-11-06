Ребенок мог сгореть заживо: Контрактник из Крыма спас 11-летнего мальчика в Челябинской области

Ужасное ДТП произошло в Челябинской области: после лобового столкновения двух легковушек одна из них загорелась. В огне погибла семья: отец, мать и 6-летний ребенок. Спастись удалось только 11-летнему мальчику, которого успел вытащить из авто военнослужащий-контрактник, уроженец Крыма.

Осман Мамутов, командир танкового взвода военной части в Челябинской области, вез в местный аэропорт свою жену. Пятый час утра, еще темно и вдруг рядом с трассой он увидел огонь.

Притормозив, Осман понял, что в кювете горит автомобиль.

- Я услышал крики и сразу бросился к машине, - вспоминает Мамутов.

23-летний парень рывком открыл заднюю дверь, а оттуда к нему потянулись детские руки.

- Схватил мальчишку, а вытащить не могу! Понял, что у ребенка запуталась нога. Пришлось распутывать. Достал: ребенок босой и весь трясется, - рассказывает военный.

Осман схватил мальчика в охапку, в мгновение ока донес до трассы, оставил своей жене, а сам вновь бросился к горящей машине, где оставались люди.

Осман Мамутов без раздумий бросился вытаскивать людей из горящего авто. Фото: Кадр из видео

Вот только больше никого спасти не удалось. Иномарка превратилась в полыхающий факел. Приехали сотрудники МЧС, полиция, мальчонку забрала «Скорая помощь».

- Ребенок мог сгореть заживо, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ГИБДД МВД России по Челябинской области. - Осман Мамутов – настоящий герой, он спас ребенка, рискуя своей жизнью. Ведь машина могла в любой момент взорваться.

Сегодня в МВД Челябинской области готовят документы для награждения Османа Мамутова.

- Я не герой, - считает сам крымчанин. – Если бы снова попал в такую ситуацию, то поступил бы также. Я ведь давал присягу России.

Автомобиль сгорел дотла. Фото: кадр из видео

По официальной информации в 4.45 утра, 27 октября, на 10-м километре трассы Чебаркуль – Миасс 29-летний водитель «Лады Калина» выехал на встречу. Есть версия, что водитель уснул за рулем. В итоге «Лада» столкнулась с автомобилем «Фoрд Фoкус». Погиб виновник аварии. Сгорела семья, ехавшая в иномарке: 39-летний мужчина, 35-летняя женщина и ребенок, которому было 6 лет. В живых остался только 11-летний мальчик.

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