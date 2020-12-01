В 2021 году Крым будет жить на 152 миллиарда рублей

Бюджет Крыма сверстан на 152 миллиарда рублей. Фото: Архив КП

Бюджет Крыма на 2021 год составит 152,2 миллиарда рублей. Доходы казны запланированы в 150,8 миллиарда рублей, а дефицит в 1,4 миллиарда планируется покрыть за счет продажи госпакетов акций имущественных комплексов республики.

- Разработка проекта бюджета проходила в сложных условиях, связанных с возникновением социально-экономических рисков в связи с новой коронавирусной инфекцией и сохранением неопределенности на последующий период, - отметила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

В целом, объем расходов бюджета Крыма на следующий год уменьшился почти на 60 миллиардов в сравнении с годом текущим, это связано с выполнением мероприятий по Федеральной целевой программе развития региона.

- У нас трасса «Таврида» почти закончена, и это не уменьшение доходов, связанное с пандемией, а окончание части мероприятий Федеральной целевой программы, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. - А на 2023-25 годы у нас в общей сложности добавлено по поручению президента 300 миллиардов рублей, причем на половину это дорожные средства. Еще плюсом 40 миллиардов рублей на водоснабжение. Плюс на дороги - через Бахчисарай на Ялту, Белогорск - Приветное, которые пока в резерве, обсуждаем, решение будет принято окончательно до конца декабря.

Самостоятельно в следующем году Крым должен собрать 48,4 миллиарда рублей, что на 8,5% больше 2020 года. Из них налоговых поступлений запланировано на 44,3 миллиарда - подоходного налога на 20,6 миллиарда, налога на прибыль - 7,3 миллиарда, акцизов - на 9,7 миллиарда, налога на имущество организаций - на 3,5 миллиарда и еще 3,2 миллиарда налога по упрощенной системе.

Из федерального бюджета Крыму перечислят 102,4 миллиарда рублей, в том числе 34,3 миллиарда на мероприятия по ФЦП. В частности,в следующем году продолжится строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе, мемориального комплекса жертвам депортации на станции «Сирень», стадиона «Авангард» в Ялте.

Расходы бюджета в следующем году на социально-культурную сферу составят 80,4 миллиарда рублей. В том числе на образование - 33,5 миллиарда, на социальную политику - 28,6 миллиарда рублей, на ЖКХ - 17 миллиардов рублей, на здравоохранение - 11,4 миллиарда, на отрасль культуры - 4 миллиарда рублей, на физкультуру - 2 миллиарда рублей.

Все объекты капитального строительства будут размещены на сайте Совета министров РК.

Проект бюджета на 2021 год после утверждения Совмином выносится на рассмотрение Госсовета Крыма.

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