Почему в Крыму подорожали ртутные градусники и как это связано с экологией

Россия отказалась от ртутных градусников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Крыма продолжают жаловаться не только на растущие цены на лекарства, но и высокую стоимость ртутных термометров. За последний год стоимость градусников выросла почти в 3-4 раза. Но мало кто знает, что они превратились в дефицитный товар вовсе не из-за пандемии.

РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ ИСЧЕЗНУТ НАВСЕГДА

В 2017 году Россия присоединилась к конвенции по ртути, которая запрещает производство и использование ртутных термометров. Производство таких градусников должно было прекратиться еще в конце 2019, а потому их остатки в аптеках распродаются до конца этого года, причем по завышенным ценам.

Прогуливаясь по аптекам, корреспонденту КП-Крым удалось выяснить, что найти в продаже ртутный термометр сегодня весьма сложно, в основном остались только электронные. Но стоимость и тех и других за пределами разумного. Ртутный в цене начинается от 170 и доходит до 600, электронный – от 370 до 800 рублей.

КРЫМ – В ДЕСЯТКЕ САМЫХ ГРЯЗНЫХ

Экологи отмечают, что массовое скопление ртути на полигонах твердых коммунальных отходов способно влиять на качество воздуха, грунта и воды.

– Многие выбрасывают ртутные термометры и лампы на свалку с остальным мусором. Градусники там бьются, а токсичные частицы попадают в окружающую среду, море и грунт. Если ртутный градусник разбивается в помещении, испарения способны отравить организм человека. Через несколько часов ощущается общая слабость, головная боль, тошнота, боль в горле, кашель, – говорит президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

По данным Роспотребнадзора о состоянии санитарного благополучия населения, сказано, что Крым входит в список регионов, почва которых была наиболее загрязнена ртутью. Среднероссийский уровень загрязнения у нас превышен более чем в 1,5 раза. Содержание тяжелых металлов в почве на заселенной территории Крыма – 13,95%.

Тревогу также бьют экологи организации «Безмятежное море». Они спасают выбрасывающихся на берег дельфинов и пытаются понять, от чего те погибают.

Последние результаты токсикологических исследований не радуют. В телах млекопитающих нашли большое количество ртути и других тяжелых металлов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОМА РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК

В МЧС уверяют, что даже разбитый градусник и собранную ртуть нужно утилизировать правильно, чтобы не навредить себе и окружающей среде.

– Ели человек правильно соберет ртуть, утилизирует ее и продезинфицирует комнату, тут нет необходимости привлекать какие-то сторонние организации. Вы звоните в МЧС, оперативный дежурный объясняет, как правильно собрать ртутные шарики, чтобы не осталось в помещении ядовитых паров. Если объем ртути не бытовой – мы рекомендуем обратиться в фирмы, которые занимаются утилизацией. В особых случаях выезжает и МЧС – Служба радиационной, химической и биологической защиты, когда есть угроза здоровью и жизни людей в большом количестве, – сообщили «КП-Крым в чрезвычайном ведомстве.

Что делать, если разбили дома градусник

В Крыму утилизацией ртутных градусников и ламп занимаются две организации – ООО «Ртутная безопасность» и «Крым-ЭкоГидроТех». Термометры уничтожает специальная установка «Экотром-2». Она разделяет их на стеклянный бой, лом черных и цветных металлов, люминофор.

– Чаще всего мы работаем с организациями, принимаем большое количество отходов 1 класса опасности. Если обращается частное лицо, что бывает редко, забираем у них градусники безвозмездно, – отметили в «Крым-ЭкоГидроТех».

Также у каждой из организаций время от времени проходят акции по бесплатному сбору опасных отходов у населения.

ГДЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ

Симферополь, 9 км. Московского шоссе. ООО «Агенство «Ртутная безопасность». Тел. +7978 076-31-46;

Симферополь, ул. Рубцова, 44. ЧП «Крым-ЭкоГидроТех». Тел. +7978 264-40-10; +7978 002-67-85.

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