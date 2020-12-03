«Обычная демагогия»: Аксенов ответил НАТО на заявление о наращивании военной мощи в Крыму

Российские военные следят за учениями в Черном море Фото: Архив "КП"

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия наращивает военную мощь в Крыму, это «обычная демагогия». Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов.

Ранее генсек альянса заявил, что НАТО в ответ на действия РФ тоже будет усиливать присутствие в Черноморском регионе. Столтенберг возмутился, что Россия якобы «продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины».

- Главная цель подобных заявлений - оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием - валить с больной головы на здоровую, - заявил Аксенов.

По словам Аксенова, в Крыму группировка Вооруженных сил России «соответствует существующим угрозам» и достаточна для того, чтобы «надежно и в полном объеме обеспечить безопасность» полуострова и его жителей.

Напомним, в конце ноября в Черном море прошли совместные стрельбы военных из США и Румынии. Представители двух армий стреляли вблизи Крыма из реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военные США и Румынии провели стрельбы около Крыма

Западные армии обстреливали цели в Черном море (подробнее)

«Может быть война»: Эксперт оценил перспективы наращивания военной мощи НАТО у берегов Крыма

Генсек альянса Йенс Столтенберг нашел причины для давления на Россию (подробнее)