«Обычная демагогия»: Аксенов ответил НАТО на заявление о наращивании военной мощи в Крыму

Российские военные следят за учениями в Черном море
Фото: Архив "КП"
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия наращивает военную мощь в Крыму, это «обычная демагогия». Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов.
Ранее генсек альянса заявил, что НАТО в ответ на действия РФ тоже будет усиливать присутствие в Черноморском регионе. Столтенберг возмутился, что Россия якобы «продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины».
- Главная цель подобных заявлений - оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием - валить с больной головы на здоровую, - заявил Аксенов.
По словам Аксенова, в Крыму группировка Вооруженных сил России «соответствует существующим угрозам» и достаточна для того, чтобы «надежно и в полном объеме обеспечить безопасность» полуострова и его жителей.
Напомним, в конце ноября в Черном море прошли совместные стрельбы военных из США и Румынии. Представители двух армий стреляли вблизи Крыма из реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS.
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