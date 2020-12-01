«Может быть война»: Эксперт оценил перспективы наращивания военной мощи НАТО у берегов Крыма

Российские военные следят за проведением учений в Черном море. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Решение НАТО наращивать военное присутствие в Черноморском регионе вызвано желанием американских стратегов, которые хотят создать внутреннее напряжение в Российской Федерации. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому НАТО в ответ тоже должно наращивать военную мощь в Черноморском регионе. Этот вопрос планируют обсудить с главами МИД Грузии и Украины 2 декабря, при том, что страны не являются членами Североатлантического альянса.

- Происходят очень серьезные вещи, которые заходят за рамки сугубо военных. Вся активность вокруг российских границ, а Черноморский регион - лишь один из театров, на которых наблюдается такая повышенная активность, рождена политическим решением американских стратегов, которые хотят повторить опыт Советского Союза. Смысл - давить непрерывно, не переходя определенную черту, чтобы создавать внутреннее напряжение. А это, по их мнению, должно привести к тем результатам, что произошли после 1985 года, - поясняет политолог.

Эксперт отмечает, что учения, которые представители НАТО проводили на территории Румынии, оказались полезными:

- Общественность Польши и Румынии, на территории которых происходят активные действия, неожиданно начинает понимать, что на их территории могут происходить военные действия. При чем, война может быть нешуточная. Нужно осознавать один неприятный, но важный факт - у военных очень четкое и конкретное мышление, и для них все понятно и четко: страны НАТО превосходят Россию и численно, и по вооружению. Единственное, что сможет остановить их в этом случае - это ядерное оружие, - заявил Джаралла.

По его мнению, ситуация с Украиной и Грузией еще более тревожная, поскольку эти страны не будут включать в блок НАТО. Однако они могут выполнить роль «ударного тарана», которым можно пожертвовать в случае необходимости.

России же, по мнению эксперта, нужно максимально обеспечить безопасность страны и принять решения, необходимые для восстановления тех отношений, которые были налажены до распада Советского Союза.

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