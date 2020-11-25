В Крыму ответили на арест Киевом кораблей РФ за заходы в порты полуострова

Развитие портового хозяйства Крыма имеет определенные ограничения из-за сложной политической ситуации Фото: Архив "КП"

Арест Украиной 50 российских судов, заходивших в порты Крыма, может иметь для судовладельцев неприятные последствия. Из-за таких решений развитие портового хозяйства республики испытывает ограничения, уверен политолог Владимир Джаралла.

Ранее так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, расположенная в Киеве, наложила официальный арест на 50 судов, которые заходили в крымские порты. Украинская сторона считает, что суда нарушили порядок въезда на «временно оккупированную территорию Украины».

- К сожалению, это очень эффективная часть информационного давления. Уже были случаи ареста судов, которые после посещения Крыма заходили в украинские порты. Если выяснялось, что они бывали в портах республики, то их арестовывали. Таких историй несколько, последствия бывают разные. Владельцам чаще всего приходится выкупать свои суда. Можно вспомнить исключительную ситуацию, связанную с рыболовецким судном «Норд», захваченным в Азовском море, - отмечает в комментарии КП-Крым Владимир Джаралла.

По его словам, в морском сообществе существует опасность задержания судов в украинских портах, и ее стоит учитывать.

- В связи с этими обстоятельствами развитие портового хозяйства Крыма имеет определенные ограничения. Российское государство должно обладать мощными инструментами, чтобы отбить желание у украинских властей «хулиганить» таким образом, - подчеркивает эксперт.

Напомним, что в сентябре Украина арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым, а в ноябре за рейсы на полуостров арестовали еще 44 самолета. Однако эта ситуация неравнозначна той, что сложилась с судами, считает политолог.

- Авиамаршруты через территорию этой страны не пролегают, сообщение с Россией отсутствует, поэтому Украина может арестовывать сколько угодно самолетов. С судами же дело обстоит сложнее, - заключил Джаралла.

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