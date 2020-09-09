«Удобная часть пропаганды»: Эксперт объяснил решение Киева «арестовать» самолеты РФ за полеты в Крым

Вопрос репрессий в отношении российских авиакомпаний поднимался еще в 2014 году Фото: Михаил ПАТЛИС

Арест, который «наложила» Украина на 65 российских самолетов за полеты в Крым, не приведет к серьезным последствиям, уверен политолог Владимир Джаралла.

Ранее в так называемой прокуратуре несуществующей АРК заявили, что самолеты сорока российских авиакомпаний «арестованы» за полеты в Крым. В ведомстве считают, что компании нарушили правила международных полетов и порядок въезда на «временно оккупированную территорию».

- Это является частью пропаганды, при чем, по мнению украинской стороны, чрезвычайно удобной. С одной стороны, ничего всерьез предпринимать не надо, а с другой - можно продемонстрировать решительность и создать информационный повод. Конечно, ни к чему серьезному это не приведет, потому что это пустая болтовня, - поясняет политолог КП-Крым.

Эксперт напомнил, что вопрос репрессий в отношении российских авиакомпаний поднимался еще в 2014 году, когда Крым стал частью РФ.

- В тот момент, по неофициальным каналам, западным странам было достаточно ясно дано понять, что их ждет в этом случае. Один из самых эффективных инструментов - прекращение полетов на территорию России. Наша страна - самая большая в мире по площади, а потому является широким пунктом для полетов. Подобная угроза, видимо, остановила любые попытки в отношении репрессий, - предполагает Джаралла.

Он отмечает, что когда Киев запретила авиакомпаниям РФ летать в воздушном пространстве Украины, Россия ввела ответные санкции.

- Теперь же украинские авиакомпании ограничиваются чартерами, и их маршруты являются экономически невыгодными. Все, кто пользовались их услугами, страшно раздражены, что приходится сталкиваться с проблемами, - заключает эксперт.

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