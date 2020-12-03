Омбудсмен РФ хочет вернуть крымской многодетной семье одиннадцать отобранных приемных детей

Омбудсмены не нашли подтверждения прямой угрозы для жизни и здоровья подопечных. Фото: семейный архив

Крымскую семью Тоцких собираются лишить приемных детей по решению суда. Это связанно с иском воспитанницы на свою мать, которая будто ее избивала. В феврале этого года 14-летняя девочка сбежала ночью из дома. Родители пытались найти приемную дочь, но не смогли и через шесть часов обратились в полицию. Правоохранители нашли проблемного подростка и отвезли ее в Следственный комитет, где девочка пожаловалась, будто ее дома избивают.

Начались судебные тяжбы, по итогу которых Аню и ее сестру забрали из приемной семьи и передали другим опекунам. Остальных 13 детей также постепенно забирают обратно в детдом. Омбудсмен РФ Анна Кузнецова, ознакомившись с материалами дела, назвала действия органов опеки необоснованными и собирается вернуть семье малышей с помощью Генеральной прокуратуры России.

- Для органов опеки дети, как мебель в данном случае. То отдали их в семью, то снова забрали - привезли в приют, - прокомментировала Кузнецова.

Уполномоченная по правам ребенка в России заявила, что для здоровья и жизни детей угрозы не было, а значит не было и причин для того, чтобы их забирали из семьи. Аппарат детского омбудсмена готовит обращение в Генпрокуратуру.

Инцидент произошел в поселке Перово. Семье Тоцких молча привезли и передали документы об отстранения их от опекунства. Некоторых детей органы опеки увезли прямо со школы, ссылаясь при этом на статью о ненадлежащем исполнении приемными родителями своих опекунских обязанностей.

Один из детей имеет хроническое заболевание. Тоцкие были в курсе об этом и почасово давали ребенку необходимые препараты для поддержания жизни. Родители рассказали, что органы опеки забрали мальчика без лекарств, не вникая в проблему. Старшие дети, зная, что младших увезли прямо со школы, испугались и сбежали к друзьям семьи. Сейчас у Тоцких остается четверо ребят.

Ранее приемные родители 15 детей рассказали КП-Крым, как 14-летняя дочь наговорила на мать, чтобы иметь полную свободу и встречаться со взрослым мужчиной. Новые опекуны характеризуют девочку как очень проблемного ребенка.

В деле разбирается Следственный комитет Республики Крым.

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