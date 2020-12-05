Как крымчане покупают справки с отрицательными тестами на коронавирус

Тест на коронавирус в Крыму по собственному желанию можно сдать только в частных лабораториях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В условиях пандемии не редко требуется предоставить по месту требования справку об отсутствии коронавируса. Спрос рождает предложение - и на российском рынке есть много фирм, которые предлагают купить такой документ без проведения анализа. Крым оказался в числе тех регионов России, где получить подтверждение отрицательного теста на ковид можно даже не сдавая кровь и ПЦР-мазок. Мониторинг предоставления таких услуг проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В ОНФ отмечают, что поддельные справки чаще всего делают те, кому нужно выехать за границу, выйти на работу после отпуска или самоизоляции, а также оформиться в клинику на стационарное лечение.

В среднем такие «липовые» справки обходятся клиентам в 2-3 тысяч рублей. Для сравнения - обычный ПЦР-тест на коронавирус будет стоить от 2 тысяч 500 рублей, за срочность нужно будет доплатить двойную цену.

- География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или Почтой России, - отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Оказалось, что возможностей купить фальшивый документ действительно много - свои услуги мошенники предлагают и в соцсетях, и на сайтах. Покупатели не слишком боятся предоставлять поддельные справки по месту требования, поскольку нет единой формы ковидной справки, утвержденной законодательством.

КП-Крым нашла один из московских сайтов, на котором можно купить справки, не проходя тест. Дальше последовал занятный диалог. Корреспонденту подтвердили, что для получения фальшивки не нужно сдавать кровь из вены или брать ПЦР-мазок. Нужно только ФИО клиента, дата рождения, фактический адрес проживания и дата выдачи справки. Поддельный документ готовят 1-2 дня.

- Мы доставляем документ по почте в любой регион РФ за дополнительную плату, а сама справка стоит 1000 рублей - на ней есть и штрих-код, и штамп медучреждения. Никто не придерется, не бойтесь, - заверяет менеджер на другом конце трубки.

В компании рассказывают, что выданные ими справки подойдут даже для загрузки на сайт Госуслуг (это необходимо делать в течение трех дней после поездки за границу). Однако на деле таких гарантий не может дать никто.

В пресс-службе МВД по республике КП-Крым сообщили, что определенное наказание за подделку и использование фальшивых справок об отсутствии ковида не предусмотрено.

- Какая мера ответственности может наступить за подделывание справки, нужно смотреть в каждом конкретном случае, как это деяние будет трактоваться с точки зрения закона. Это может быть подделка документов или мошенничество. В каждом конкретном случае будет предусмотрено разное наказание, - уточнили в пресс-службе.

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