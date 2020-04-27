Как и где сдать тест на коронавирус в Крыму: Частные лаборатории не принимают, государственные - по предписанию

Многих жителей полуострова беспокоит вопрос - как и где сдать тест на коронавирус в Крыму? Но провериться на наличие covid-19 можно только по предписанию медиков. Ни одна из частных лабораторий забором и исследованием проб не занимается.

В среднем пятая часть звонков, поступающих на «горячую линию» Минздрава Крыма касаются возможности сделать анализ на коронавирусную инфекцию.

- Плановый забор анализов производится у лиц, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию, - пояснила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Также тестированию подлежат прибывшие из-за рубежа и получившие постановление главного санитарного врача Крыма о самоизоляции, и близкие контакты заболевших. Кроме того, тестируются сотрудники медицинских учреждений и обсерваторов.

Частные лаборатории не готовы проводить такие исследования. Хотя еще недавно под дверями частных лабораторий собирались очереди.

- Принимали только один день, - уточнили КП-Крым в единственной лаборатории, которая некоторое время проводила такие анализы. - Сейчас рассматривается вопрос о возможном заборе анализов на дому, но точные даты сказать не можем.

С 1 мая заказать тестирование на дому могут жители Москвы и Московской области. Обязательное условие - отсутствие контактов с заболевшими covid-19 в течение двух недель и симптомов ОРВИ.

Анонимно сдать пробы не получится, врач запишет все данные пациента и в случае выявления вируса передаст их в местный Роспотребнадзор. Стоимость услуги составляет 3 тысячи рублей.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора тоже проводит платные анализы на наличие коронавируса для жителей Москвы и Подмосковья. Выезд специалиста на дом стоит 1800 рублей, но все пробы пациент делает самостоятельно - под контролем лаборанта берет мазок из зева, упаковывает его и передает образцы. Результат через сутки поступает на электронную почту.

Для Крыма регламент сбора биоматериала на дому только разрабатывается. Как рассказали в одной из частных лабораторий, необходимо выполнить комплекс мероприятий, чтобы не допустить заражения как пациентов, так и персонал.

- Лаборанты должны быть обеспечены средствами защиты на уровне инфекционного стационара, - уточнили в лаборатории. - Исследования проводятся во взаимодействии с государственными учреждениями, но в Крыму такая услуга не доступна.

По состоянию на 27 апреля в Крыму лабораторно подтвержден диагноз covid-19 в 70 случаях. Под наблюдением находятся 965 человек, из них 211 на самоизоляции, 84 в стационарах и 417 в обсерваторах.

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