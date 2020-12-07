Милашка же! Симферопольцы засняли сбежавшего домашнего енота на набережной Салгира

Маленькое пушистое животное заметили жители города во время прогулки Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Место символа реки Салгир в Симферополе долго пустовать не может. Около года назад на набережной пропала цапля Сима. Ее запомнили как вечный символ крымской столицы. Но пустующее место краснокнижной птицы на днях решил занять енот.

Маленькое пушистое животное заметили жители города во время прогулки. Он сидел в одной из труб на реке Салгир и приветливо встречал всех прохожих. Видео с экзотичным пушистиком даже выложили в интернет. Пост собрал сотни лайков и комментариев.

- Милашка же! - восклицает один из комментаторов.

- Кого мы только не видели в Салгире, но вот енота – впервые, - подхватывают другие.

Только как этот «милашка» оказался в городе без присмотра – загадка.

Как утверждает Сергей Иванов, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. Вернадского, экзотичное дикое животное просто сбежало из квартиры хозяев.

- В Крыму не водятся дикие еноты. Их обычно просто заводят в квартирах или частных домах, тем более сейчас это стало модно, поэтому они и сбегают при первой же возможности, - считает зоолог. – Они питаются пищей животного происхождения, поэтому, скорее всего, убегут на свалку, чтобы добыть себе еду.

По мнению профессора, этот зверек точно не пропадет в городских условиях. Но держать диких животных дома – не совсем правильно.

- Нам, конечно, может быть хорошо и забавно, когда такой пушистый енотик живет дома, но животные от этого могут страдать. Каждый вид дикого животного должен жить в свободных условиях. Только там он будет находиться в гармонии, - считает зоолог.

Профессор Иванов также пояснил, что в случае, если вы увидели енота, спокойно разгуливающего по улицам города, лучше просто оставить его в покое.

- Они никакого вреда не могут принести, ведь еноты совсем не агрессивные и не будут кидаться на людей. Можно, конечно, сфотографировать и объявить о пропаже, но, в целом, даже просто у речки им будет намного комфортнее, чем у кого-то дома, - добавил специалист.

Напомним, в Крыму домашний енот Марсель сбежал от хозяйки накануне собственной свадьбы и нашелся спустя полтора месяца. За это время домашний любимец успел пройти около 40 километров на своих четырех.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бродячий питбуль по кличке "Крым" переехал в Питер и нашел свою любовь

Больного пса нашли на военном аэродроме в Саках волонтеры (подробнее)

Следит за работой: Симферопольская цапля все еще живет в Салгире

Рабочие бережно относятся к ней (подробнее)

Сбежал от невесты: В Крыму енот Марсель пропал накануне собственной свадьбы и нашелся 1,5 месяца спустя

Домашний любимчик за время отлучки прошел не меньше 40 километров (подробнее)