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Подростки из Евпатории пошли на кражу ради двух букетов алых роз

Деньги из кассы цветочного киоска воры не взяли, ограничившись товаром
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Ночью 17 ноября подростки взломали пластиковую дверь и забрались в чужой магазин

Ночью 17 ноября подростки взломали пластиковую дверь и забрались в чужой магазин

Фото: Архив "КП"

Каждое утро евпаторийский бизнесмен Владимир* приходит в свой цветочный киоск на Проспекте Победы, чтобы перед открытием полить растения, выставить их на витрину и встречать первых покупателей. Но на этот раз коммерсанта ждал неприятный сюрприз: дверь в цветочный магазин была открыта нараспашку, на полу валялись обломанные стебли, а на витринах не хватало нескольких букетов. Благо, что деньги из кассы не пропали.

Владелец магазина сразу вызвал полицию. Оперативники установили, что ночью в киоск в центре Евпатории пробрались двое подростков. Они решили украсть несколько букетов. Приятели без труда вскрыли пластиковую дверь ларька и забрались в помещение. Цветы выбирали недолго - взяли классические алые розы.

Как удалось выяснить КП-Крым, налетчиками оказались два друга из Евпатории - 14-летний школьник и его 17-летний друг из местного колледжа. Под покровом ночи они взломали пластиковую дверь и забрались в чужой магазин. В полиции их быстро отследили по камерам наблюдения. В участке воришки сидели на следующий день после преступления.

Интересно, что подростки взяли только два букета цветов и даже не притронулись к деньгам в кассе. Возможно, цветы ребята украли для подарка своим девушкам или мамам. Но, как бы там ни было, за свой криминально-романтический поступок придется отвечать по закону.

Цветы у воров отобрали, а против парней возбудили уголовное дело. Теперь их родителям грозит крупный штраф.

*Имена изменены

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