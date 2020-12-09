Определились потенциальные покупатели крымского винзавода «Массандра»

Вподвалах «Массандры» находится знаменитая Энотека - настоящая сокровищница России. Фото: Сергей Снегирев

Прием заявок на участие в аукционе по покупке винзавода «Массандра» завершился 8 декабря. Цена «Массандры» на аукционе стартует от 3,6 миллиарда рублей. Уже скоро, 14 декабря, крупнейший винзавод с богатой историей уйдет с молотка. А пока руководство предприятия обозначило дальнейшие цели.

С 1 октября, напомним, государственное унитарное предприятие «ПАО «Массандра» стало акционерным обществом.

- Фактически преобразование предприятия - это приведение к нормам российского законодательства. Форма ГУПа предполагала согласование всех коммерческих сделок, что затягивало многие процессы и делало «Массандру» неравным игроком на рынке. Изменение формы собственности позволит предприятию сохранить и преумножить вековые достижения, - отмечают в руководстве винзавода.

После того, как «Массандру» преобразовали в акционерное общество, оно получило в собственность 1 210 объектов капстроительства для расширения производственных мощностей. Помимо этого, в текущем году «Массандра» получила в аренду 700 земельных участков общей площадью около 10 тысяч гектаров, где будут выращивать виноград, проводить экскурсии и дегустации.

В ближайшие десять лет на территориях предприятия планируют перезаложить 60% виноградников, поскольку больше половины насаждений скоро не будут давать прежний урожай из-за возраста. Также в «Массандре» планируют обновить сельхозтехнику и производственное оборудование, а еще сделать капитальный ремонт зданий и сооружений.

Руководство отмечает, что в ближайшие три года акционерному обществу потребуется около 9 миллиардов рублей на капитальные вложения и 4 миллиарда - отдельно на развитие виноградарства.

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