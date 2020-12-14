«Идеальные пациенты»: Появилось видео работы в Крыму «Скорой помощи» для дельфинов

Диагностика и лечение китоообразных проходит в специальном автомобиле. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

На побережье Крыма нередко находят выбросившихся афалин, белобочек и азовок, которые еще подают признаки жизни. Для их спасения в Центре реабилитации «Безмятежное Море» оборудовали специальный автомобиль, в котором есть вся нужная оснастка для диагностики и лечения дельфинов. В соцсетях появился короткий ролик о работе этой необычной «скорой помощи»

- Многие думают, что для помощи китообразному не требуется ничего, кроме мокрой ткани, носилок и группы людей, которые отнесут животное в воду, но в реальности все гораздо сложнее. Об этом - на примере надувного дельфина по имени Анзор, - такой пост сопровождает видео, где ветврач Центра рассказывает о работе выездной лаборатории, созданной при поддержке Фонда президентских грантов.

Специалисты проводят полное обследование дельфина - берут кровь из хвоста, делают биохимию, анализ электролитов и газов в крови, цитологию и тому подобное, включая ультразвуковое исследование.

- УЗИ - обычная и нужная практика, ведь безволосые водные животные - это идеальные пациенты, - подчеркивают ученые «Безмятежного Моря», отмечая, что, как правило, у больных китообразных шансы на выживание невелики, поэтому очень важно быстро поставить диагноз, и не теряя драгоценных секунд, начать лечение.

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