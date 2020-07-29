2020-07-29T14:30:24+03:00
Общество

Как в Керченском проливе ищут затонувшую бронемашину. Новые фото

Скорее всего, БРДМ-2 лежит на дне в перевернутом состоянии и его сносит течением
Надежда ДАЦЮК
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Поиски бронемашины продолжаются. Фото: Андрей КонновПоиски бронемашины продолжаются. Фото: Андрей Коннов
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В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества. Керченский десант» в память о погибших бойцах Красной армии.

- Погода в Керченском проливе нормализовалась, спасатели с самого утра вышли на воду. На данный момент идет работа по поиску бронемашины, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

К поискам привлекли поисковый отряд «ЭПРО» из Тольятти. Директор отряда Станислав Долгов рассказал, что работа ведется тремя лодками.

Ранее в военно-техническом обществе сообщили, что был обследован весь квадрат, в котором произошло затопление бронемашины. Поисковые работы 28 июля продолжались 4,5 часа. Спасатели использовали эхолоты и направляли водолазов, если находили предмет, похожий на машину. Но обнаружить БРДМ-2 до сих пор не удалось.

Эксперты предполагают, что БРДМ-2 лежит на дне в перевернутом состоянии, и его сносит течением.

В поисковой операции участвуют несколько лодок. Фото: Андрей Коннов

В поисковой операции участвуют несколько лодок. Фото: Андрей Коннов

Подготовка к поисковой операции. Фото: Андрей Коннов

Подготовка к поисковой операции. Фото: Андрей Коннов

К поиску привлекли отряд «ЭПРО» из Тольятти. Фото: Андрей Коннов

К поиску привлекли отряд «ЭПРО» из Тольятти. Фото: Андрей Коннов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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