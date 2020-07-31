Повышенные пенсии и новые пособия: Что изменится в Крыму с 1 августа

Повышение пенсий, изменение цен на газ и еще многое другое. «Комсомолка» узнала, как изменится жизнь населения теплого региона в конце лета.

СНИМАЮТ ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Согласно приказу Главы Крыма, с 1 августа в Крыму разрешат посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.) Также крымские власти обеспечат функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, которые остались без родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа и осуществляющих обучение и организации социального обслуживания в режим полной изоляции.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

С начала месяца на повышенную пенсию смогут рассчитывать работающие пенсионеры. Максимальная прибавка составит 279 рубля. Также поднимут и накопительную пенсию - на 9,13%, а участникам программы софинансирования пенсионных накоплений пересчитают на 7,99%.

ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ОСАГО

В конце августа водители должны будут освоить расширенный тарифный коридор ОСАГО. Минимальная стоимость полиса уменьшится с 2746 до 2471, а максимальная - возрастет: с 4942 до 5436 рублей. Если у физических лиц изменения составляют 10%, то у фирм - 20%, а у такси - 30%. Это сделано из-за высокой аварийности. Наибольшее расширение коридора предусмотрено для такси. Эта мера позволит воздействовать на недисциплинированных водителей и снижать тариф тем, кто соблюдает правила.

СТУДЕНТЫ-ИНОСТРАНЦЫ

Теперь студенты из других стран смогут работать на территории нашей страны без специального разрешения. Также работодателю не нужно будет получать разрешение на привлечение людей из-за границы.

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