Повышение выплат льгоникам, запрет на рыбалку и рост цен: Что изменится для крымчан в феврале

РОСТ ЦЕН НА ГАЗ

С 1 февраля, согласно приказу Госкомцен Крыма, стоимость одного кубического метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления составит 5,56 рублей (раньше 5,19 рубля) при потреблении до 3 500 метров кубических в год. Если потребление выше нормы, то куб будет стоить 8,65 рублей (раньше 8,52 рубля).

Стоимость газа для отопления и выработки электроэнергии из котельных, находящихся в собственности дольщиков, с 1 февраля будет дороже на 28 копеек и составит 8,48 рубля.

ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ КАМБАЛЫ

С 14 февраля по 1 мая у берегов Черного моря и в лиманах нельзя будет вылавливать камбалу-глоссу. Как сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Крыму, запрет на спортивную и любительскую рыбалку вводится для сохранения популяции водных биоресурсов в акватории Черного моря, пояснили в пресс-службе ведомства. Ограничения не коснутся Каркинитского залива.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАССОВЫЕ ЧЕКИ

С февраля вступает в силу федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», который предусматривает использование модернизированных онлайн-касс в точках розничной торговли. Теперь у покупателей появится возможность получить не только бумажный чек, но и в электронном виде – по смс-сообщению или через QR-код на дисплее автомата для вендинга.

Некоторые торговые автоматы уже с февраля откажутся от кассовых чеков. Получить электронный чек можно, отсканировав QR-код с помощью смартфона.

ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ПО СИСТЕМЕ «ПЛАТОН»

В феврале вырастут тарифы системы «Платон», в которой обязаны регистрироваться собственники грузовиков массой больше 12 тонн. Владельцы большегрузов будут платить за проезд по федеральным трассам общего пользования 2,2 рубля за километр, а не 2,04 рубля. Этот сбор взимается как возмещение вреда, который наносят дорогам фуры.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

По данным Пенсионного фонда России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Он будет проиндексирован на 3%. Напомним, что получать выплату может 61 категория граждан. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашистов, чернобыльцы и другие.

УВОЛЬНЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Теперь при увольнении в последний рабочий день работодателя обязали выдавать сотруднику новый документ, разработанный Минтрудом – сведения о трудовой деятельности (СТД-Р). В справке указывается дата приема на работу и увольнения, а также информация о кадровых перестановках. В Минтруде отмечают, что документ понадобится для подтверждения визы вместо копии трудовой книги. Он может быть выдан как в печатном, так и в электронном виде.

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