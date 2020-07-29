Застройка побережья и жадные рыбаки: Что угрожает обитателям Черного моря

В следующем году старейшее биологическое учреждение России - Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» будет отмечать 150-летие. После четверти века сложных для крымской науки времен ученые возвращаются к полноценной работе, направленной, прежде всего, на сохранение биологического разнообразия Черного и Азовского морей.

- На судне «Профессор Водяницкий» мы проводим исследование по всей акватории Черного моря, - говорит замдиректора ИнБЮМа Юлия Корнийчук. - Изучаем возможности размещения медийных и устричных хозяйств, чтобы выполнить районирование и указать, где лучше заниматься выращиванием разнообразных видов моллюсков.

Перспективными для Крыма является выращивание и переработка водорослей. И не только всем известной спирулины, а и кладофоры, которую используют в фармакологии и медицине. Но самым прибыльным может стать разведение рачка артемии. Его личинки, или иначе цисты, нужны для выращивания рыб и креветок.

- Они ценятся на вес золота, - уверяет ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ИнБЮМа Николай Шадрин. - Без них невозможно развивать аквакультуры, и при разумном использовании у нас огромные возможности.

Артемия живет в очень соленых водоемах, и после блокирования Северо-Крымского канала стала осваивать Сиваш. Днепровские воды больше не разбавляют рапу Сиваша, что рачку только на руку. Но тут же нашлись предприниматели, которые стали вылавливать артемию в больших количествах, не давая ей размножиться. Такая же беда с крупными породами рыб, которым не дают продохнуть рыболовецкие траулеры.

- Идет истощение рыбных ресурсов, перелов крупных пород рыб, - отмечает Шадрин. - 10 лет был запрет на добычу камбалы-калкан, популяция восстановилась, а как разрешили добычу, так все свелось к нулю.

Свою лепту вносит освоение и застройка береговой полосы, которое сокращает биологическое разнообразие прибрежных вод, где растет кормовая база для крупной рыбы.

В свою очередь, большая рыбка нужна дельфинам, без сельди и скумбрии китообразным не жить в Черном море. Сколько их осталось точно сказать нельзя, поскольку для этого нужно проводить съемки в масштабе моря - одна и та же стая с борта научно-исследовательского судна может быть посчитана несколько раз.

Вообще ученые считают, что делить море на воду, берег и ресурсы нельзя - должна быть единая модель управления побережьем. Тогда можно посчитать, какое количество людей может пребывать на прибрежной территории с сохранением экологического баланса, сколько, соответственно, им нужно жилья, питьевой воды и прочих благ, чтобы отдых был комфортным.

- К сожалению, многое из того, что делается под маркой улучшения условий для туристов, ускорит деградацию береговой полосы, - считает Шадрин. - Нет комплексного управления прибрежными территориями, об этом никто не думает.

Повышать квалификацию профильных специалистов ИнБЮМ предлагает уже с этого года. Составлены учебные планы, внесены дисциплины и, самое главное, преподаватели готовы рассказать будущим магистрам-гидробиологам, как и зачем нужно сохранять экосистемы Черного моря.

Как не крути, а Крым сейчас зарабатывает на побережье, и сохранение рекреационных ресурсов должно стать стратегической целью для полуострова.

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